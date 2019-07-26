  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/07/2019 17:22

【本港樓市】中原：社會運動持續，本周末預約睇樓量按周跌１１％

　　《經濟通通訊社２６日專訊》中原地產表示，十大屋苑本周末錄得約４３５組睇樓預約，按
周下跌１０﹒７％。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，中美貿易戰進展反覆，本
港社會運動持續，影響大市氣氛，本周九龍啟德地皮亦以低於市場下限價批出，反映發展商對後
市睇淡，市場觀望氣氛相當濃厚，買家對入市較猶豫，本周末新界東有大型新盤開售，搶去市場
焦點及購買力，料本周末二手交投疏落。
　　港島區方面，中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運表示，近期社會氣氛轉差，社會運
動持續，對買家入市信心有所影響，不少買家維持觀望，亦有買家期望業主願意讓步，提供較大
的議價空間。太古城本周預約睇樓量錄得２５組，較上周下跌１６﹒７％，每呎實用叫價
２１３００元。
　　九龍區方面，中原地產美孚萬事達第一分行副區域營業經理林家傑表示，現時市場觀望氣氛
濃厚，買家對入市欠信心，屋苑本周錄得６５組預約睇樓量，較上周無升跌，每呎實用叫價
１５３００元，較上周升４﹒１％。
　　新界區方面，中原地產沙田第一城分行區域營業董事黎宗文表示，社會運動持續，影響買家
入市心理，二手交投明顯放緩。本周末屋苑錄約４０組睇樓量，較上周下跌１１﹒１％，每呎實
用叫價維持１８９００元水平，本周末白石角新盤開賣，價錢貼近二手，搶去市場焦點及大批購
買力，料二手交投相當冷清。（ｂｉ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
中國故事26/07/2019
【科創板】開板一周運行漸穩 成交收縮 安集累升3.5倍拔頭籌
生財有道26/07/2019
【嚟緊炒D乜】冠捷科技恢復盈利動力 博中期業績公布後炒上3元
FOCUS26/07/2019
【FOCUS】時隔兩月中美下周再會 「大鱷」看淡籲買長期資產
生財有道26/07/2019
【外匯攻略】東京奧運倒數364日 遊日兌YEN恐「愈遲愈貴」
生財有道26/07/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：港股企穩百天線始轉勢
專訪26/07/2019
專訪張堅庭 年過60自導自演 做YouTuber
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金