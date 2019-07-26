【本港樓市】中原：社會運動持續，本周末預約睇樓量按周跌１１％

《經濟通通訊社２６日專訊》中原地產表示，十大屋苑本周末錄得約４３５組睇樓預約，按

周下跌１０﹒７％。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，中美貿易戰進展反覆，本

港社會運動持續，影響大市氣氛，本周九龍啟德地皮亦以低於市場下限價批出，反映發展商對後

市睇淡，市場觀望氣氛相當濃厚，買家對入市較猶豫，本周末新界東有大型新盤開售，搶去市場

焦點及購買力，料本周末二手交投疏落。

港島區方面，中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運表示，近期社會氣氛轉差，社會運

動持續，對買家入市信心有所影響，不少買家維持觀望，亦有買家期望業主願意讓步，提供較大

的議價空間。太古城本周預約睇樓量錄得２５組，較上周下跌１６﹒７％，每呎實用叫價

２１３００元。

九龍區方面，中原地產美孚萬事達第一分行副區域營業經理林家傑表示，現時市場觀望氣氛

濃厚，買家對入市欠信心，屋苑本周錄得６５組預約睇樓量，較上周無升跌，每呎實用叫價

１５３００元，較上周升４﹒１％。

新界區方面，中原地產沙田第一城分行區域營業董事黎宗文表示，社會運動持續，影響買家

入市心理，二手交投明顯放緩。本周末屋苑錄約４０組睇樓量，較上周下跌１１﹒１％，每呎實

用叫價維持１８９００元水平，本周末白石角新盤開賣，價錢貼近二手，搶去市場焦點及大批購

買力，料二手交投相當冷清。（ｂｉ）

