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26/07/2019 17:30

【企業盈警】利民實業料中期純利跌６３％，受累新產品費用及貿戰

　　《經濟通通訊社２６日專訊》利民實業（００２２９）預計，截至６月底之半年純利下跌約
６３％，主要原因是支付新產品的初始設置費用，及中美貿易戰引發不確定因素影響下導致新產
品推遲或暫停。（ｔｆ）

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