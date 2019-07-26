《經濟通通訊社２６日專訊》中國手機遊戲發行商指尖悅動（０６８６０）表示，預期截至
６月底之半年純利按年下跌４５％－５５％。
集團指，純利下跌主要因期內加大手機遊戲的廣告及推廣活動，導致銷售及營銷開支上升；
以及２０１８年內網絡遊戲發行審批長達９個月，使增長動力尚未恢復。（ｔｆ）
26/07/2019 18:18
【企業盈警】指尖悅動（６８６０）料中期純利按年跌最多５５％
《經濟通通訊社２６日專訊》中國手機遊戲發行商指尖悅動（０６８６０）表示，預期截至
６月底之半年純利按年下跌４５％－５５％。
集團指，純利下跌主要因期內加大手機遊戲的廣告及推廣活動，導致銷售及營銷開支上升；
以及２０１８年內網絡遊戲發行審批長達９個月，使增長動力尚未恢復。（ｔｆ）
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