【企業盈警】新疆新鑫礦業料中期轉盈為虧蝕６１００萬人民幣

《經濟通通訊社２６日專訊》新疆新鑫礦業（０３８３３）公布，集團預計截至６月底之半

年業績錄得淨虧損約６１００萬元（人民幣．下同），而去年同期錄得淨利潤８８０萬元。

集團表示，上半年轉盈為虧原因是期內電解鎳及陰極銅平均售價分別較去年同期下跌

１１﹒２％及３﹒９％，以及集團採用「惜售」策略以穫得更大利益，導致期內電解鎳銷售量按

年跌３４﹒４％。（ｔｆ）

