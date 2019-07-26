【本港樓市】趙國雄：不擔心政治環境惟憂貿戰影響，下月或推新盤

《經濟通通訊社２６日專訊》美聯物業（０１２００）於黃竹坑的新分行今天開幕，主打南區

山頂豪宅。長實（０１１１３）執行董事趙國雄於開幕儀式後表示，深水埗海壇街項目愛海頌及

將軍澳日出康城第八期正待批預售樓花同意書，前者七成為兩房單位，示範單位已經準備好，一

旦獲批售就會推盤；後者則預計第四季後期獲批。而波老道豪宅項目主打四房及五房單位，已拿

到入伙紙及預售樓花同意書，待園林環境準備好久就可以推出，他表示不排除下月兩盤齊推。

對於近期政治環境波動，元朗發生暴力事件，原定於今天發售的福晟國際（００６２）何文

田項目因市況剎停，他回應：「在香港有什麼沒見過」，並指近幾個月市況理想，對香港有信心

，期望社會不走極端，解決矛盾。對於啟德４Ａ區１號住宅地呎價創低位，他表示該幅地向內，

景觀較遜，價錢較低亦屬合理，而且啟德區推出數塊地已吸走大筆資金，地產商資金亦有限。他

透露長實亦有投標，但因出價低而結果不理想。



＊樓市將持續波動＊



他預計對香港樓市影響較大的是貿易戰進度，指現時未能預見短期內有結果，料未來數月樓

市因而持續波動。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，下半年豪宅市場隨著新盤推售，或能刺激交投並有機

會創高價。美聯物業董事歐沚軒表示，港島區物供不應求，未來一兩年落成量料下跌，而今年下

半年推售伙數不足１０００，波老道項目或成市場焦點。美聯物業高級區域營業董事羅文駒強調

，馬己仙峽道豪宅屋地近日推售，亦會刺激市場氣氛。（ｔｆ）

