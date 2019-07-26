【本港樓市】中原：十大屋苑周末預約睇樓量按周跌１０﹒７％

《經濟通通訊社２６日專訊》中原地產表示，十大屋苑本周末錄得約４３５組睇樓預約，按

周下跌１０﹒７％。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，中美貿易戰進展反覆，本港社會運動持續

，影響大市氣氛，本周九龍啟德地皮亦以低於市場下限價錢批出，反映發展商對後市睇淡，市場

觀望氣氛相當濃厚，買家對入市較猶豫，本周末新界東有大型新盤開售，搶去市場焦點及購買力

，料本周末二手交投疏落。（ｃｌ）

