【企業盈喜】金地商置（５３５）料中期盈利按年升逾７０％

《經濟通通訊社２６日專訊》金地商置（００５３５）預期截至２０１９年６月底止六個月

盈利按年錄得不少於７０％增長，主要是本期間銷售物業交付的面積較去年同期大幅增加及本期

間的應佔合營公司盈利增加所致。（ｊｏ）

