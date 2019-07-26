《經濟通通訊社２６日專訊》金地商置（００５３５）預期截至２０１９年６月底止六個月
盈利按年錄得不少於７０％增長，主要是本期間銷售物業交付的面積較去年同期大幅增加及本期
間的應佔合營公司盈利增加所致。（ｊｏ）
26/07/2019 16:59
【企業盈喜】金地商置（５３５）料中期盈利按年升逾７０％
《經濟通通訊社２６日專訊》金地商置（００５３５）預期截至２０１９年６月底止六個月
盈利按年錄得不少於７０％增長，主要是本期間銷售物業交付的面積較去年同期大幅增加及本期
間的應佔合營公司盈利增加所致。（ｊｏ）
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