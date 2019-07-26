【企業盈喜】華置料中期虧轉盈，溢利由８﹒０２億至８﹒８７億元

《經濟通通訊社２６日專訊》華人置業（００１２７）發盈喜，預料截至今年６月底止中期

收入顯著下降介乎４７％至５７％，以及溢利介乎８﹒０２億至８﹒８７億元，去年同期則錄虧

損３﹒６４億元。此外，集團期內於其他全面支出中可能錄得關於恆大（０３３３３）股份之未

變現虧損約１３﹒３億元支出。

華人置業指，收入顯著下降以及產生溢利之原因包括期間並無買賣物業銷售；通過損益以反

映公平值之上市投資及財資產品之溢利淨額；及投資物業之公平值變動虧損增加。（ｋｙ）

