【企業盈警】勝獅貨櫃料中期虧損擴至不少於３５００萬美元

《經濟通通訊社２６日專訊》勝獅貨櫃（００７１６）發盈警，預期集團截至今年６月底止

六個月錄得不少於３５００萬元（美元．下同）之綜合淨虧損，去年同期及截至１２月底止年度

則錄綜合淨虧損分別２１０﹒４萬及７２２５﹒２萬元。

勝獅貨櫃表示中期業績下滑，主要由於美國與中國之間的貿易關係緊張對環球貿易帶來影響

。集裝箱需求疲軟加上市場競爭激烈，廿呎乾集裝箱平均售價較去年同期大幅下跌，影響集團表

現。儘管集團預期於首六個月錄得虧損，然而董事會認為集團現時的整體財務狀況穩健，負債比

率維持合理水平。（ｋｙ）

