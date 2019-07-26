【企業盈警】寶峰時尚（１１２１）料中期銷售額減少約１﹒７％

《經濟通通訊社２６日專訊》寶峰時尚（０１１２１）預期截至２０１９年６月底止六個月

銷售額為約９９９０萬元（人民幣．下同），較去年同期金額約１﹒０２億元輕微減少約

１﹒７％。

另外，集團指由於中美貿易摩擦，期間原設備製造商業務的若干客戶開始向東南亞及印度製

造商下達訂單並減少對集團的訂單。為應對此狀況，集團嘗試通過降低毛利率以保留現有客戶；

挖掘新客戶；及接納毛利率較低的訂單。因此，預期集團於報告期間的毛利率將較去年同期的約

２４﹒６％減少至約１９％。（ｊｏ）

