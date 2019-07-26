《經濟通通訊社２６日專訊》寶峰時尚（０１１２１）預期截至２０１９年６月底止六個月
銷售額為約９９９０萬元（人民幣．下同），較去年同期金額約１﹒０２億元輕微減少約
１﹒７％。
另外，集團指由於中美貿易摩擦，期間原設備製造商業務的若干客戶開始向東南亞及印度製
造商下達訂單並減少對集團的訂單。為應對此狀況，集團嘗試通過降低毛利率以保留現有客戶；
挖掘新客戶；及接納毛利率較低的訂單。因此，預期集團於報告期間的毛利率將較去年同期的約
２４﹒６％減少至約１９％。（ｊｏ）
26/07/2019 17:27
【企業盈警】寶峰時尚（１１２１）料中期銷售額減少約１﹒７％
《經濟通通訊社２６日專訊》寶峰時尚（０１１２１）預期截至２０１９年６月底止六個月
銷售額為約９９９０萬元（人民幣．下同），較去年同期金額約１﹒０２億元輕微減少約
１﹒７％。
另外，集團指由於中美貿易摩擦，期間原設備製造商業務的若干客戶開始向東南亞及印度製
造商下達訂單並減少對集團的訂單。為應對此狀況，集團嘗試通過降低毛利率以保留現有客戶；
挖掘新客戶；及接納毛利率較低的訂單。因此，預期集團於報告期間的毛利率將較去年同期的約
２４﹒６％減少至約１９％。（ｊｏ）
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