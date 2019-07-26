【企業盈警】萬科置業海外（１０３６）料中期盈利減逾５０％

《經濟通通訊社２６日專訊》萬科置業海外（０１０３６）預期截至２０１９年６月底止六

個月錄得盈利減少不少於５０％，去年同期純利約１﹒７１億元，盈利估計減少主要由於集團投

資物業的公允價值收益減少。期間集團投資物業的公允價值收益預期將約為３２００萬元，而去

年同期集團投資物業的公允價值收益則約為１﹒３６億元。（ｊｏ）

