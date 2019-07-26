【企業盈喜】首長寶佳（１０３）料中期業績扭虧為盈

《經濟通通訊社２６日專訊》首長寶佳（００１０３）預期截至２０１９年６月底止六個月

之盈利由於毛利率上升已大幅改善，扭虧為盈，純利估計不少於３０００萬元。

錄得淨利潤主要由於鋼簾線的銷售量顯著增加；生產成本明顯降低；及鋼簾線的出口銷售量

明顯增加。（ｊｏ）

