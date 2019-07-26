《經濟通通訊社２６日專訊》首長寶佳（００１０３）預期截至２０１９年６月底止六個月
之盈利由於毛利率上升已大幅改善，扭虧為盈，純利估計不少於３０００萬元。
錄得淨利潤主要由於鋼簾線的銷售量顯著增加；生產成本明顯降低；及鋼簾線的出口銷售量
明顯增加。（ｊｏ）
26/07/2019 17:01
【企業盈喜】首長寶佳（１０３）料中期業績扭虧為盈
《經濟通通訊社２６日專訊》首長寶佳（００１０３）預期截至２０１９年６月底止六個月
之盈利由於毛利率上升已大幅改善，扭虧為盈，純利估計不少於３０００萬元。
錄得淨利潤主要由於鋼簾線的銷售量顯著增加；生產成本明顯降低；及鋼簾線的出口銷售量
明顯增加。（ｊｏ）
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