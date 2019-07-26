【企業盈警】冠力國際（００３８０）料上半年純利按年大減

《經濟通通訊社２６日專訊》冠力國際（００３８０）公布，預期截至今年６月３０日止六

個月止六個月的純利與去年同期相比顯著減少，主要是由於不利的香港建築業市場環境因素，以

及銷售成本上升。

公司預期將於８月底前刊發中期業績。（ｂｎ）

