【企業盈警】紫光控股料上半年股東應佔虧損大減至４１２萬元

《經濟通通訊社２６日專訊》紫光控股（００３６５）公布，預計截至今年６月３０日止六

個月的公司權益持有者應佔虧損，將大幅減少至４１１﹒８萬元，而去年同期相關虧損達

７７４３﹒７萬元。

期內虧損減少，主要因為股市波動令證券投資分部錄得浮動溢利約２４４﹒８萬元，而去年

同期的淨動虧損約７５３９﹒４萬元。（ｂｎ）

