【企業盈喜】恒投證券（１４７６）料上半年扭虧賺６億人民幣

《經濟通通訊社２６日專訊》恆投證券（０１４７６）公布，預期截至２０１９年６月３０

日止六個月，集團錄得股東應佔溢利約為６﹒０１億元（人民幣﹒下同），而去年同期則錄得股

東應佔虧損約３﹒０４億元。

董事會認為與去年同期相比公司經營業績較大幅度的增長主要是由於２０１９年上半年中國

證券市場行情回暖，股票交易量增加，公司積極有效的把握市場機遇，公司證券經紀業務收入實

現增長及公司自營業務收入增幅較大。（ｂｎ）

