【企業盈警】安捷利實業料上半年應佔溢利將錄得大幅下降

《經濟通通訊社２６日專訊》安捷利實業（０１６３９）公布，集團預期截至今年６月３０

日止六個月之公司擁有人應佔溢利將錄得大幅下降，與去年同期公司擁有人應佔溢利相比。

主要原因為（１）集團的主要產品的整體毛利率因市場競爭格局變化及激烈市場競爭而減少

；（２）集團研究及開發開支增加，主要由於增加投入對新材料、新產品和新生產工藝的研發；

及（３）其他收入減少，主要由於利息收入及政府津貼減少所致。（ｂｎ）

