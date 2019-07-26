《經濟通通訊社２６日專訊》龍翔集團（００９３５）預期截至２０１９年上半年之淨利潤
，將按年下跌超過３０％，主要由於（其中包括）乙烯、甲醇與醋酸的相關收入按年減少，及出
售按公允價值計入損益的金融資產的一次性收益不復再現。（ｊｏ）
26/07/2019 17:32
【企業盈警】龍翔集團（９３５）料中期盈利按年跌逾３０％
《經濟通通訊社２６日專訊》龍翔集團（００９３５）預期截至２０１９年上半年之淨利潤
，將按年下跌超過３０％，主要由於（其中包括）乙烯、甲醇與醋酸的相關收入按年減少，及出
售按公允價值計入損益的金融資產的一次性收益不復再現。（ｊｏ）
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