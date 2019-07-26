【外匯攻略】東京奧運倒數３６４日，遊日兌ＹＥＮ恐「愈遲愈貴」

《經濟通通訊社記者余萃雯２６日報道》暑假旅遊旺季已開始，不少港人部署好趁此旅遊旺

季一家大小到日本的「鄉下」，明年７月底起開展的東京奧運亦為大家增加一個遊日誘因。如未

來有計劃到日本旅遊或觀賞奧運，外匯專家建議應先行換ＹＥＮ，否則恐怕「愈遲愈貴」。恆生

銀行首席市場策略員溫灼培預計，數月內日圓兌港元將升至７﹒４５水平，花旗及大摩更看好日

圓長線可升穿８﹒３算。



＊明年奧運效應料令訪日人數續增長＊



港人愛遊日，據日本政府觀光局數據，去年訪日港人數量雖然輕微下跌１％，以２２０﹒７

萬人次位列訪日外地旅客第四位，低於中國內地、南韓及合灣數量，但以人口比例計，每三名港

人就有一位到日本，訪日比例大幅拋離各個地區。隨著２０２０年東京奧運盛事舉行，日本將明

年訪日人數目標提升至４０００萬人次，當中香港訪日旅客有望同樣錄得可觀增長。

現時離明年７月２４日起舉行的東京奧運恰巧有近一年時間，港人若有意參與是次四年一度

的體壇盛事需透過香港中旅社申請，第一階段申請本月中已完結並錄熱烈反應，網絡預訂門票首

日已錄逾萬宗申請，而現時至８月１日正接受自由行及旅行團產品的第二階段申請，中旅社網站

顯示相關的五天四晚套票由１８９９９元起。



＊溫灼培料數月內日圓兌港元可見升至７﹒４５＊



恆生銀行首席市場策略員溫灼培向《經濟通通訊社》表示，建議遊日人士宜盡早兌換日圓，

現水平已可以入手，否則在日圓走勢轉強下，愈遲兌日圓恐怕愈貴，相信在數個月內每百日圓兌

港元可升至７﹒４５水平，兌美元則見１０５算。

溫灼培相信，未來三大素推動日圓走強，首先聯儲局有機會減息，將令美日息率收窄，從而

利好日圓走強；加上估計美國與日本在貿易談判下，美國將阻止日本以貶值日圓去刺激出口，逼

使日圓升值；另外英國脫歐及中東局勢緊張問題作未解決，均有利增強日圓的避險角色，亦有助

日圓匯率走勢。



＊花旗：日圓中線表現優於其他主流貨幣＊



對於日圓未來走勢，花旗銀行認為日圓中線表現或優於其他主流貨幣，下半年投資者可留意

日圓作為避險貨幣的重新吸納機會，加上日本的貨幣政策取態反映央行未有減息意願，或對日圓

帶來支持。

花旗指出，日本估值仍然便宜、資產負債表擴張速度放慢、息差收窄等，均可能利好日圓，

預期美元兌日圓３個月內在１０８水平（每百日圓兌７﹒２２港元＊），６－１２個月突破

１０４（每百日圓兌７﹒５港元＊），長線預測至９３水平（每百日圓兌８﹒３９港元＊）。



＊大摩吹笛上調日圓預測，高盛料日圓比起黃金更具吸引力＊



在美國聯儲局的鴿派言論下，大摩亦吹起「摩笛」，摩根士丹利上調今年與明年日圓兌美元

匯率預測，今年底預期由原先的１０８（每百日圓兌７﹒２２港元＊）上調至１０２水平（每百

日圓兌港元７﹒６４＊），明年底料再增至９４算（每百日圓兌８﹒３港元＊）。

在近日市況波動下，高盛甚至認為日圓比起黃金是更具吸引力的避險資產，因日圓目前處於

被低估的狀態，今年日圓兌美元只錄１﹒６％的升幅，反觀黃金表現大勝日圓，今年已升

１１％，令黃金相對較為昂貴。高盛預測日圓相對美元將在未來１２個月升值大約４﹒６％。



＊日圓匯率若升１５％，購買奧運開幕禮門票可差逾三千港元＊



要簡單量化日圓匯率上升的影響，以奧運最受歡迎的開幕典禮票價作例子計，東京奧運明年

７月２４日的開幕典禮票價由１﹒２萬至３萬日圓不等，若每百日圓兌港元匯率由現時的７﹒２

水平升至部分大行所估計的８﹒３水平，即匯率錄近１５％升幅，即使買入手最平價的１﹒２萬

日圓門票，在兌８﹒３算下門票相差近１３２港元，如購入最貴的３０萬日圓門票，更可相差近

３３００港元，故此及早部署或為最明智之舉。



（＊備注：假設以美元兌港元匯價為７﹒８水平計算）





表列東京奧運門票票價在不同日圓匯率下所需港元：



票價 以７﹒２０匯率 以７﹒４５匯率 以７﹒６４匯率 以８﹒３０匯率

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日圓 兌港元

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１﹒２ 萬 ８６４ ８９４ ９１７ ９９６

４﹒５ 萬 ３２４０ ３３５３ ３４３８ ３７３５

１０﹒７萬 ７７０４ ７９７２ ８１７５ ８８８１

２４﹒２萬 １７４２４ １８０２９ １８４８９ ２００８６

３０ 萬 ２１６００ ２２３５０ ２２９２０ ２４９００

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