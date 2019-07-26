《小傳日記》儲局減息存暗湧，魚缸表現即平庸！

《小傳日記》之前率先「放鴿」嘅歐央行行長德拉吉喺議息後講話唔夠鴿味，加上花旗國耐

用品訂單增長好過預期，令「孖屐」又再擔心聯儲局會忍手唔喺下星期三（３１日）減息。加上

嗰邊企業季績都係好壞參半，三大指數當堂無曬上升動力齊齊收跌。順便提提缸友嗰邊嘅精神領

袖亞馬遜收市後公布上季業績，表現已經走樣，仲削埋第三季盈測，睇嚟今晚又要再跌過？

聽到減息又有阻滯，香江呢邊表現都繼續呆滯囉！今日仲要失埋十天線（約２８５３５）同

廿天線（約２８５３３７），開波先低開１８８點報２８４０６點，其後噚日當炒嘅手機設備佬

、藥佬率先回吐、大隻藍戰士ＡＩＡ（０１２９９）畀多間大行高位掟貨，令魚缸最多唔見咗

２５６點，但之後資金慢慢一步步買返上，令跌幅略為收窄，最終恆指埋單收報２８３９７，跌

１９６點或近１巴仙。全日成交６７７﹒９５億銀，較上日基本持平。國貨方面，全日收報

１０８５３，跌７７點或同近１巴仙。

Ａ場就兩邊都升喎，上證收報２９４４，升７點，全日成交１５８７﹒７５銀人仔。深成指

收報９３４９，升４點，全日成交１９３０﹒８９億人仔。

大隻藍戰士全線跌，ＱＱ算係表現比較好嘅一個，噚日畀北水掃完之後，今日跌返１巴仙，

報３７０﹒２銀；ＡＩＡ今日一個裂口落，唔見埋廿天線（約８５﹒６５３銀），全日走低近２

巴仙，報８４﹒２銀。大象（００００５）跌１巴仙，報６４﹒２５銀；生發發（００３８８）

微跌２毫，報２６８﹒６銀。



＊資金藥股徹國藥升勢歇，平保新保來金茂顯風采＊



魚缸悶，資金炒起啲跌殘嘅魚毛之後就即走，噚日因為中西醫藥互補政策走高嘅醫藥佬今日

普遍回吐。攪中藥嘅國藥（０１０９９）先跌２巴仙，報２９﹒５銀；神州中藥（００５７０）

都跌３巴仙，報３﹒５９銀；兩隻藍戰士醫藥佬以石藥（０１０９３）跌得傷啲，走低近２巴仙

，報１３﹒８８銀，仲要係表現最差藍戰士；中生製藥（０１１７７）就跌逾１巴仙，報

９﹒４５銀。其他醫藥佬方面，四環醫藥（００４６０）撻低近４巴仙，報１﹒５７銀；康哲藥

業（００８６７）蒸發近３巴仙，報７﹒５６銀。同仁堂科技（０１６６６）就慘囉，被中金削

佢「他屐」至１１蚊兼降級至「中性」，加上發埋盈警料少賺最多一成半，今日全日急跌３巴仙

，報９﹒５８銀。

要講今日內房佬焦點，點少得隻金茂（００８１７）啊！向新華保險（０１３３６）同大隻

佬平保（０２３１８）配股抽水，有大水喉射住，今日逆市飆８巴仙，報５﹒２１銀。其他內房

佬方面表現就麻麻，龍湖（００９６０）唔見２巴仙，報２９﹒８銀；中海外（００６８８）、

世房（００８１３）、越秀地產（００１２３）同碧桂園（０２００７）就齊齊走低１巴仙，分

別報２７﹒９５銀、２２﹒２銀、１﹒８１銀同１１﹒０８銀。潤地（０１１０９）亦再跌１巴

仙，報３４﹒４５銀。



＊產量無驚喜瑞聲難彈起，手機佬碌低５Ｇ佬失威＊



有消息就話，蘋果公司相關供應商今年下半年最多會生產７５００萬部「唉瘋」所使用嘅零

件，而分析公司預計嘅同上面消息差唔多。無驚喜再加魚缸跌市，相關手機佬都齊齊跌啊。其中

瑞聲（０２０１８）聽到消息就趴低逾１巴仙，報４４﹒３銀。連升咗三日嘅舜宇

（０２３８２）今日無缸友支持，仆低差唔多１巴仙，報９３﹒８５銀。噚日因為收到華為訂單

而成為缸友心頭熱嘅富智康（０２０３８）今日隨即被冷落，回吐近半成，報１蚊。鴻騰精密

（０６０８８）蒸發近４巴仙，報３﹒３銀。不過，丘鈦（０１４７８）就彈起２巴仙，報

７﹒８銀。

５Ｇ概念佬今日跟住一齊碌低，中興（００７６３）腳震震跌１巴仙，報２４﹒５銀。中通

服（００５５２）仆低３巴仙，報５﹒５銀。鐵塔（００７８８）同京信通信（０２３４２）齊

齊腳軟唔見近３巴仙，分別報２﹒０５銀同２２﹒０２銀。長飛光纖（０６８６９）就蒸發１巴

仙，報１４﹒３８銀。

講埋三大電訊商，就算今日富瑞出報告話下半年電信商手機業務收入增長會恢復，但三隻嘢

上半年業績走樣，呢份報告都幫唔到幾多囉，神州移動（００９４１）今日跌１巴仙，報

６７﹒４銀，暫時已經五連跌，加埋唔見咗半成，灰啊！中聯通（００７６２）就跌１巴仙，報

７﹒８６銀；神州電信（００７２８）就走低２巴仙，報３﹒５６銀。



＊金價向下碌金股股價縮，物管佬散水新城卻進取＊



花旗國喺噚晚出台嘅多項經濟數據相當省鏡，六月耐用品訂單按月彈起２巴仙，高過預期嘅

０﹒７巴仙；而上星期申領失業救濟金人數更減少１萬人。雖然數據靚仔反映經濟唔算咁差，但

又搞到缸友對於今個月減息嘅憧憬有所降溫，減半厘息嘅寄望更加係凍過水，搞到金價隔晚碌低

近１巴仙，期金都唔見咗超過半巴仙。金價插水金礦股自然冇運行，山東黃金（０１７８７）同

紫金（０２８９９）分別跌咗近兩巴仙，報１５﹒２２銀同３﹒１４銀。招金（０１８１８）都

只係唔見咗約半巴仙，報９﹒０８銀。

之前因為有幾隻物管佬發盈喜，推動成個板塊炒高咗一排，但炒到咁上下自然會有唔少缸友

食胡離場先喇，物管佬今日就幾乎全線見紅，早排多次破頂嘅碧桂園服務（０６０９８）就跣低

逾兩巴仙，報１８﹒８６銀。彩生活（０１７７８）就蒸發近３巴仙，報５﹒６８銀。中海物業

（０２６６９）唔見咗逾１巴仙，報４﹒１５銀。新城悅（０１７５５）就逆市彈起逾１巴仙，

報６﹒９１銀。祝大家周末愉快，請請！



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