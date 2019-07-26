《真知灼見－溫灼培》歐央行未落實減息時間

《真知灼見》議息會後，歐央行維持所有貨幣政策不變，未有如市場預期般減息０﹒１％。

在其聲明中，行長德拉吉承認區內經濟有「不斷轉差情況」（ｏｕｔｌｏｏｋ ｉｓ

ｇｅｔｔｉｎｇ ｗｏｒｓｅ ａｎｄ ｗｏｒｓｅ）。並承認，對於區內今年下半年經濟有望

改善這一想法，正感到渺茫。過去，歐央行曾表示會維持現今貨幣政策不變至明年６月。但於是

次議息會，德拉吉則下令所有議息委員對貨幣政策作評估以定出最有效方案協助改善經濟，當中

包括重新啟動量寬政策的可能性。



在整個聲明中，歐央行雖指向有重新啟動量寬的可能性，但就沒給予市場在未來落實執行的

時間表，這點相信會有點使投資者失望。不過如細想，由於德拉吉尚剩餘約３個月時間便要轉屆

，除非十分逼切，相信他會待下屆歐央行行長拉加德上任後，才讓她去制定新的貨幣政策方向。

再者，歐央行現時的官方息率已處－０﹒４％，是歷史低位。而經過多年買債，歐央行現時所持

有資產佔整體歐元區內經濟生產總值亦達到４０％的不尋常高比例，繼續再買債下去或使當地銀

行業難於承受。這一切均反映出歐央行能救經濟的彈藥已用得七七八八。也解釋了為何歐央行似

乎只想用言語技術，給予市場感覺其會繼續量寬，從而使主要區內債息率壓在一個低水平以改善

經濟，而非真正想以行動加大量寬力度。這或許解釋了為何歐央行根本沒有給予市場一個實際減

息時間表的原因。



歐央行無即時加大量寬政策，也沒有給予市場其何時加大量寬政策的時間表，這使歐元匯價

於議息會後作出了一定的反彈，但歐元仍是有困難上破１﹒１２美元的初步阻力。料歐元上升空

間始終有限。重點在於英國會否脫離歐盟的單一市場。如英國離開單一市場，其震盪料將同時拖

累歐元兌美元匯價回落。現在既然歐央行未見減息行動，倘下周聯儲局落實減息，不排除可為歐

元匯價帶來一定反彈。但料在英國「脫歐」問題困擾下，料任何歐元的反彈只能帶來有限度的回

升。技術上，暫料歐元於１﹒１１－１﹒１３美元間上落，等待下周聯儲局議息會議。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

