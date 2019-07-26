【本港樓市】零售轉弱，傳時裝店Ｈ＆Ｍ旗艦店頂租多月無人問津

《經濟通通訊社２６日專訊》連串社會爭議下，零售業首當其衝，多個時裝品牌複式店先後

棄租及求頂租。市場消息指，國際時裝品牌Ｈ＆Ｍ旗下兩大型旗艦店頂租多月，包括旺角家樂坊

及銅鑼灣恆隆中心，惟一直無人問津。（ｈｌ）

