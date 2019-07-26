【新股上市】平保壹帳通啟動美ＩＰＯ，傳已展開上市前推介

《經濟通通訊社２６日專訊》內地微信公眾號「ＩＰＯ早知道」報道，平保（０２３１８）

（滬：６０１３１８）旗下金融壹帳通已向美國證券交易委員會秘密遞交上市申請，並已展開上

市前推介。

報道指，金融壹帳通已於周二（２３日）展開上市前推介，並與主要潛在買方溝通。

早前有指擬集資１０億美元（約７８億港元），平保對此不予置評。（ｈｌ）

