《經濟通通訊社２６日專訊》內地微信公眾號「ＩＰＯ早知道」報道，平保（０２３１８）
（滬：６０１３１８）旗下金融壹帳通已向美國證券交易委員會秘密遞交上市申請，並已展開上
市前推介。
報道指，金融壹帳通已於周二（２３日）展開上市前推介，並與主要潛在買方溝通。
早前有指擬集資１０億美元（約７８億港元），平保對此不予置評。（ｈｌ）
26/07/2019 09:24
【新股上市】平保壹帳通啟動美ＩＰＯ，傳已展開上市前推介
《經濟通通訊社２６日專訊》內地微信公眾號「ＩＰＯ早知道」報道，平保（０２３１８）
（滬：６０１３１８）旗下金融壹帳通已向美國證券交易委員會秘密遞交上市申請，並已展開上
市前推介。
報道指，金融壹帳通已於周二（２３日）展開上市前推介，並與主要潛在買方溝通。
早前有指擬集資１０億美元（約７８億港元），平保對此不予置評。（ｈｌ）
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