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即市新聞

26/07/2019 10:42

《與聯共策－鄒建雄》環球增長放緩下，部署低波幅升級策略

　　《與聯共策》目前市場已進入經濟周期較後階段是不爭的事實，經濟增長難免進入放緩階段
。此時唯有能夠提供下行保障，且長期表現優於大市的投資策略，才有機會幫助投資者持續投資
。聯博低波幅投資策略以隨漲抗跌為目標，並結合基本面與量化研究分析，才可望在不犧牲太多
回報的情況下，提供投資者所需要的保障。
　　單純以量化方式建構低貝塔值（Ｂｅｔａ）的投資組合，可能會使得投資組合對利率的敏感
度上升。一如過去這幾年，利率攀升的環境可能會使得低Ｂｅｔａ投資策略的表現重挫，反而無
法發揮保護投資者的效果，２０１８年２月與２０１６年秋天就是最好的兩個例子。有鑑於此，
聯博結合量化與基本面研究，發掘穩定、高品質、估值具吸引力、且能夠創造持續營收的企業。
除了降低對利率的風險外，結合量化研究與基本面研究可發揮取長補短的優勢。量化研究較不易
受到投資者情緒或是主觀判斷的影響，其成敗取決於歷史能否在未來重演。然而，倘若眼前的環
境前所未見，量化研究的優勢便會打折。
　　至於透過基本面研究，雖然研究能夠涵蓋的企業有限，但更深入地分析一家企業或產業，預
測哪些企業能夠長期創造穩定的獲利，而這些資訊未必都能在數據報表上看出端倪。此外，歷史
統計資料可能會出現偏差，也是量化研究策略的挑戰之一。舉例來說，過去３０年美國利率水平
不斷下降。因此，若憑藉過去３０年的歷史數據制訂決策，便無法掌握升息環境下的市場與個股
回報特性。
　　因此，量化研究與基本面的融合對低波動投資策略是舉足輕重。當市場氛圍驟變，或是在市
場承壓時期由情緒主宰表現時，量化投資策略可以提供客觀的觀點，進而更有效地管理風險。但
也有不少人認為基本面研究才能創造龐大的回報。這也是為什麼一般低波幅投資策略通常採取量
化投資模型，但以跑贏大市為目標的投資策略則著重基本面研究。然而，聯博低波幅投資策略的
目標是為投資者提供下行保障的同時也跑贏大市。
《聯博中國香港零售業務董事總經理　鄒建雄》

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