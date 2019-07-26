減息預期略降溫，港股收跌１９６點報２８３９７，失十天廿天線

《經濟通通訊社２６日專訊》隔晚（２５日）美股三大指數向下，港股今早亦跟隨低開

１８８點報２８４０６，再失十天線（約２８５３５）、廿天線（約２８５３７），及後更一度

低見２８３３８挫２５６點。不過，隨著Ａ股跌幅收窄，港股亦一度回上２８４８７只跌１０６

點。午後港股跌幅再次擴大，最終全日跌１９６點或０﹒６９％，報２８３９７點，失守十天及

廿天線，主板成交６７７﹒９５億元跌０﹒４％。國企指數報１０８５３點，跌７７點或跌

０﹒７１％。

Ａ股由跌轉升，滬綜指收報２９４４，升７點或０﹒２４％。深成指報９３４９點，升４點

或升０﹒０４％。兩市全日成交共３５１８﹒６４億人幣減少１１﹒９％。

重磅股全線向下，匯控（００００５）軟０﹒６２％，報６４﹒２５元；港交所

（００３８８）微跌０﹒０７％，報２６８﹒６元；騰訊（００７００）走但０﹒５９％，報

３７０﹒２元；富瑞指６月份電信商收入趨勢能支持下半年的收入增長回復，中移動

（００９４１）跌１﹒２５％，報６７﹒４元；友邦（０１２９９）挫１﹒５８％，報８４﹒２

元。



＊「豬十條」保萬洲，石藥為最差藍籌＊



醫藥股上日受深改委推動中西醫藥互補政策帶動走高後，今日全線回吐。石藥

（０１０９３）走低１﹒９８％，報１３﹒８８元，為全日表現最差藍籌；康哲藥業

（００８６７）挫２﹒７％報７﹒５６元；國藥（０１０９９）挫２﹒３２％，報２９﹒５０元

；三生製藥（０１５３０）軟１﹒２％，報１３﹒２２元；中生製藥（０１１７７）先升後跌，

最後全日蒸發１﹒４６％，報９﹒４５元。

雖然內地廣東省公布「豬十條」，確保一定生豬自給率，今年全省生豬出欄規劃目標為

３４００萬頭，惟只有萬洲（００２８８）受帶動升０﹒４９％，報８﹒１９元，已為全日表現

最佳藍籌。其他肉品股向下，中糧肉食（０１６１０）跌２﹒１７％，報２﹒７１元；雨潤食品

（０１０６８）挫３﹒３３％，報１﹒１６元。

內險股個別走。銀保監公布上半年保險業經營情況，保險業原保險保費收入２﹒５５萬億人

民幣，按年增１４﹒１６％。新華保險（０１３３６）及中國平安（０２３１８）向中國金茂

（００８１７）主要股東中化香港收購公司１５５５﹒９萬股及１７﹒８７億股公司股份，前者

微升０﹒１３％，報３８﹒４５元；後者軟０﹒３７％，報９５﹒２５元；太保（０２６０１）

微漲０﹒６％，報３３﹒７元；財險（０２３２８）微漲０﹒１１％，報９﹒４元。

內房股個別發展，中國金茂揚７﹒６４％，報５﹒２１元；碧桂園（０２００７）跌

０﹒７２％，報１１﹒０８元；中海外（００６８８）跌０﹒８９％，報２７﹒９５元；華潤置

地（０１１０９）跌１﹒１５％，報３４﹒４５元；融創（０１９１８）發盈喜股價仍隨市跌

０﹒６７％，報３７﹒３元。



＊科技股受壓，美高梅季績符預期續走高＊



手機設備股大致向下。有報道指，蘋果的亞洲供應商正預備生產三款新ｉＰｈｏｎｅ部件，

以滿足年底節假季需求，最多生產７５００萬部，與去年相若，亦與市場分析預計相若。瑞聲科

技（０２０１８）挫１﹒４５％，報４４﹒３元；舜宇光學（０２３８２）亦跌０﹒９５％，報

９３﹒８５元；鴻騰精密（０６０８８）走低３﹒５１％，報３﹒３元；比亞迪電子

（００２８５）軟１﹒３７％，報１１﹒５６元。

５Ｇ概念股亦同樣受壓，中國鐵塔（００７８８）挫２﹒８４％，報２﹒０５元，為全日表

現最差國指股；中興通訊（００７６３）軟１﹒０１％，報２４﹒５元；中國通信服務

（００５５２）挫３﹒３４％，報５﹒５元；京信通信（０２３４２）軟２﹒８４％，報

２﹒０５元；長飛光纖光纜（０６８６９）跌１﹒１％，報１４﹒３８元。

濠賭股隨市走低，其中澳博（００８８０）因應路氹上葡京竣工及開幕日期延遲，正尋求貸

款機構同意，就原有的２５０億元貸款延期，該股挫４﹒３７％，報８﹒９８元；銀河娛樂

（０００２７）軟０﹒８１％，報５５﹒２５元；新濠國際發展（００２００）軟０﹒９８％，

報２０﹒３元；金沙（０１９２８）挫１﹒１３％，報３９﹒３５元；不過，富瑞表示美高梅中

國（０２２８２）季績符預期，全日表現一枝獨秀，漲０﹒８８％，報１３﹒８２元。（ｊｔ）

