【元朗黑夜】元朗遊行上訴失敗，委員會聆訊後維持發反對通知書

《經濟通通訊社２６日專訊》有市民發起７月２７日進行「光復元朗」遊行，抗議本月２１

日元朗有大批白衣人無差別襲擊市民，惟警方向申請人發出「禁止公眾集會及反對公眾遊行通知

」。協助申請不反對通知書的市民鍾健平向公眾集會及遊行上訴委員會提出上訴。委員會今日傍

晚一致決定，維持原判，禁止及反對該遊行。

警方代表說，過往兩個月的示威遊行活動的實際參與人數，與預計人數有太大差別。現時申

請中的預計參與人數超出計劃的集合起步地點水邊村遊樂場可容納人數的十倍，途經的大馬路亦

佈滿電纜和路軌，容易令遊行人士受傷。申請人難以交出準確預估人數，以致難以保障明日遊行

人士的安全。

委員會主席彭鍵基詢問警方，是否發出反對通知書就可以防止暴力事件發生。律政司代表表

示，反對通知書不能完全阻止暴力事件發生，但起碼可作通知，奉公守法的市民，明日避免參加

遊行。律政司代表又說，警方罕有發出反對通知書，強調警方拒發不反對通知書的機率低於

０﹒１％。

鍾健平則反駁，大部分輕鐵高空電纜都超過５米高，以往港島遊行都會經過電車路線，質疑

為何這會成為警方反對遊行的原因。他又指，路線距離元朗的鄉村有約５００至６００米距離，

應該不會構成危險。（ｆｗ）（ｚｚ）

