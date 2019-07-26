【香港政情】政府公布委任張綺媚為版權審裁處新成員

《經濟通通訊社２６日專訊》政府公布，行政長官再度委任黃錦山為版權審裁處副主席，以

及邵健偉教授、葉智榮和張家利為成員，任期兩年，由今年１２月１日起生效。行政長官並委任

張綺媚為審裁處新成員，任期２年零４個月，由今年８月１日起生效。

政府發言人又表示，感謝即將卸任的查毅超博士過去多年為審裁處服務。



由２０１９年８月１日起版權審裁處的全體成員名單

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王桂壎（主席）

黃錦山（副主席）

朱慶華

邵健偉教授

黃永恩

葉智榮

張家利

方蘊萱

張綺媚



（ｃｗ）

