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26/07/2019 11:42

【香港政情】政府公布委任張綺媚為版權審裁處新成員

　　《經濟通通訊社２６日專訊》政府公布，行政長官再度委任黃錦山為版權審裁處副主席，以
及邵健偉教授、葉智榮和張家利為成員，任期兩年，由今年１２月１日起生效。行政長官並委任
張綺媚為審裁處新成員，任期２年零４個月，由今年８月１日起生效。
　　政府發言人又表示，感謝即將卸任的查毅超博士過去多年為審裁處服務。
　
由２０１９年８月１日起版權審裁處的全體成員名單
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
王桂壎（主席）
黃錦山（副主席）
朱慶華
邵健偉教授
黃永恩
葉智榮
張家利
方蘊萱
張綺媚

（ｃｗ）

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