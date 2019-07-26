《經濟通通訊社２６日專訊》政府公布，行政長官再度委任黃錦山為版權審裁處副主席，以
及邵健偉教授、葉智榮和張家利為成員，任期兩年，由今年１２月１日起生效。行政長官並委任
張綺媚為審裁處新成員，任期２年零４個月，由今年８月１日起生效。
政府發言人又表示，感謝即將卸任的查毅超博士過去多年為審裁處服務。
由２０１９年８月１日起版權審裁處的全體成員名單
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
王桂壎（主席）
黃錦山（副主席）
朱慶華
邵健偉教授
黃永恩
葉智榮
張家利
方蘊萱
張綺媚
（ｃｗ）
26/07/2019 11:42
【香港政情】政府公布委任張綺媚為版權審裁處新成員
《經濟通通訊社２６日專訊》政府公布，行政長官再度委任黃錦山為版權審裁處副主席，以
及邵健偉教授、葉智榮和張家利為成員，任期兩年，由今年１２月１日起生效。行政長官並委任
張綺媚為審裁處新成員，任期２年零４個月，由今年８月１日起生效。
政府發言人又表示，感謝即將卸任的查毅超博士過去多年為審裁處服務。
由２０１９年８月１日起版權審裁處的全體成員名單
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
王桂壎（主席）
黃錦山（副主席）
朱慶華
邵健偉教授
黃永恩
葉智榮
張家利
方蘊萱
張綺媚
（ｃｗ）
|FOCUS26/07/2019
【FOCUS】時隔兩月中美下周再會 「大鱷」看淡籲買長期資產
|生財有道26/07/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：港股企穩百天線始轉勢
|專訪26/07/2019
專訪張堅庭 年過60自導自演 做YouTuber
|國際動態26/07/2019
內閣大換血 約翰遜組「最右傾政府」
|生財有道25/07/2019
【金管局易帥】余偉文將接替陳德霖 10月出任金管局總裁
|中國故事25/07/2019
5G商用時代揭幕 滬電股份有板有眼
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰