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26/07/2019 11:53

【移交逃犯】鍾國斌指林鄭如無力處理局面應離開，讓有能者處理

　　《經濟通通訊社２６日專訊》自由黨黨魁鍾國斌認為，政府已沒有理由拒絕或迴避成立獨立
調查委員會。他指，整體衝突非因警方而起，亦已有監警會檢視警方處理衝突的手法，故認為獨
立調查委員會的調查範圍可以排除警方。他強調，政府才是最高的權力機關，不應將警員「擺上
台」。
　　鍾國斌指，政府目前只譴責暴力，沒有提出解決困局的方法，批評政府對事件袖手旁觀。他
認為，特首林鄭月娥已錯失處理問題的最佳時機，特區政府已到不能管治的地步，如果特首林鄭
月娥無能力處理亂局，就應離開，讓有能力的人代為處理。（ｈｍ）（ｚｚ）

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