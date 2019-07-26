【移交逃犯】鍾國斌指林鄭如無力處理局面應離開，讓有能者處理

《經濟通通訊社２６日專訊》自由黨黨魁鍾國斌認為，政府已沒有理由拒絕或迴避成立獨立

調查委員會。他指，整體衝突非因警方而起，亦已有監警會檢視警方處理衝突的手法，故認為獨

立調查委員會的調查範圍可以排除警方。他強調，政府才是最高的權力機關，不應將警員「擺上

台」。

鍾國斌指，政府目前只譴責暴力，沒有提出解決困局的方法，批評政府對事件袖手旁觀。他

認為，特首林鄭月娥已錯失處理問題的最佳時機，特區政府已到不能管治的地步，如果特首林鄭

月娥無能力處理亂局，就應離開，讓有能力的人代為處理。（ｈｍ）（ｚｚ）

