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26/07/2019 15:44

【移交逃犯】過百名航空界人士在機場集會，促政府回應５大訴求

　　《經濟通通訊社２６日專訊》過百名航空界從業員今日下午在機場集會，促政府立即回應市
民５大訴求，並成立獨立調查委員會。他們亦對警方處理元朗暴力襲擊事件和多場衝突的手法表
示不滿。
　　他們於機場接機大堂Ｂ展示標語、放置電視機播放警民衝突的新聞片段，和設置「連儂牆」
，並向遊客派發印有訴求的單張。
　　有業界人士接受訪問時指，近日工作時都有向不同地方的人士講解香港所發生的事，希望可
讓更多人了解事件。有市民亦特意入機場參與集會，希望政府看到社會一直都在堅持爭取官員的
回應。（ｃｗ）（ｚｚ）

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