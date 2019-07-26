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即市新聞

26/07/2019 15:59

【香港政情】曾健超呼籲律政司繼續上訴，惟坦言不感樂觀

　　《經濟通通訊社２６日專訊》７名警務人員在佔領運動期間，涉毆打前公民黨成員曾健超案
罪成，各被監兩年，７人就定罪及刑期提出上訴。高等法院上訴庭今日裁定其中２人劉興沛及黃
偉豪上訴得直，其餘５被告維持定罪，但獲減刑至１５至１８個月。
　　事主曾健超指對今日的裁決感到極度絕望及憤怒，形容個案糾纏了５年多仍不能得到一個公
平的判決，令市民對香港的司法信心崩潰。他認為如法庭覺得低級警員只是聽從高級警員的指示
，應是向高級警員加刑而非讓低級警員減刑。
　　曾健超呼籲律政司繼續上訴，因自己作為小市民並無資格就刑事提出上訴，但坦言自己和香
港市民對律政司其實已沒有任何信心，認為律政司司長鄭若驊只是政治棋子，所以對律政司上訴
不感樂觀。他亦呼籲市民站出來，向律政司施壓。
　　曾健超又批評，七警案是由警察作刑事搜證及認人程序，而當時只有兩名警員有做一個不算
正式的認人程序，代表警察只需聯手就能隻手遮天，而今日法庭的裁判正正是給予警方一個「他
們可以放心去打市民」的訊息，這是市民都感到極度絕望和憤怒之處；而上訴得直的兩名警員等
同可即時返回警隊，令香港人感到極度恐怖和心寒。他又認為，現時警方已可蒙面、遮蓋號碼以
隱藏身份，「５年後，暗角已經隨處不在」，因此市民只能自保，不知日後會否有更激進的行動
，但強調市民仇視的並不是警察，而是邪惡和黑暗。（ｃｗ）（ｚｚ）

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