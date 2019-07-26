《鍾之日記》香江見回調，Ａ場四連升

《鍾之日記》７月２６日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



歐央行未明示９月減息，市場憂慮美國下半年大幅減息機會下降。隔晚（２５日）美股三大

指數向下，港股今早亦跟隨低開１８８點，午後港股跌幅再擴大，最終全日跌１９６點或

０﹒６９％，報２８３９７點，失守十天及廿天線，止步三連升。主板成交６７７﹒９５億元跌

０﹒４％。

重磅股全線向下，匯控（００００５）軟０﹒６２％；騰訊（００７００）跌０﹒５９％，

報３７０﹒２元。



＊Ａ場四連升，科創板平穩運行＊



祖國股市錄得四連升，滬綜指全日揚０﹒２４％，報２９４４﹒５４點，累計全周升

０﹒７％，中止兩周連跌。

人民銀行連續第四日停逆回購。全口徑計，本周淨回籠４１４３億元人民幣，創逾五個月單

周淨回籠新高。人行本周大幅收水，大市氣氛吹冷風，兩市今日成交錄３５１９億元，按日縮水

１１﹒９％。

科創板啓動第一周，首批２５隻個股經歷了首日的急漲，第二日的回調，到之後的區間波動

多個階段，每隻股票都在不限漲跌的多空博弈中尋求自己的市場價格。以全周表現看，據內媒統

計，２５家公司平均漲幅約１４０％，安集科技（滬：６８８０１９）全周累計升幅近３﹒５倍

，毫無懸念拔得頭籌。集資額最大、兼具「科創板＋Ｈ股」的中國通號（滬：６８８００９）全

周累計成交額逾２３２億元人民幣，佔科創板整體成交額１４２８億元人民幣的１６％。

從下周一（２９日）起，科創板股份將面臨每日２０％漲跌幅限制，多家券商認為，未來一

段時間，個股持續分化與估值回歸將成為主旋律。



＊美方續唱淡中國生豬供應，廣東「豬十條」嚴防死守＊



非洲豬瘟自去年中起蔓延，無論是大型豬場還是小豬圈，只要疫情爆發便會被殺得片甲不留

，令豬價如坐火箭般一路衝高。自農業農村部公布，全國２５個省區的疫區已全部解除封鎖，向

生豬養殖界派定心丸，但根據外國治理經驗來看，中國處理非洲豬瘟疫情的戰爭才剛剛打響。美

國農業部外國農業服務局發布報告稱，今年中國豬肉產量可能環比下跌１１％，料明年再減

７﹒９％，或暗示美方認為中國生豬供應短期內仍然面對非洲豬瘟的威脅。

另外，報告又預計豬肉需求導致進口量大幅增加，料進口豬肉同比增長６０％。萬洲國際

（００２８８）涉獵國內及外國豬肉產業，美方報告對其影響有好有壞，總結全日升０﹒５％，

報８﹒１９元，但國內豬肉概念Ａ股則普遍挫。

另外，廣東省多部門聯合印發出台「豬十條」，要求切實做好廣東省促進生豬生產保障市場

供應工作，並部署了１０項措施，一大亮點是實施生豬生產紅線制度，要求各市生豬出欄量不得

低於先前規定的目標任務，並要將最低生豬出欄量納入「菜籃子」市長負責制考核。各市之中任

務量最大的為茂名，今年目標為５１３萬頭，廣州今年目標為４０萬頭，唯獨深圳沒有任務。



＊傳錦州銀行引戰投重組，流動性憂慮放緩＊



錦州銀行（００４１６）流動性風險等壓力令中國金融市場非常擔憂。《路透》引述消息人

士透露，銀保監正就大型資產管理公司（ＡＭＣ）可能併購重組高風險中小銀行進行研究與準備

。正研究通過市場化、法治化方式改組改造高風險機構，鼓勵引入優質商業銀行及其他合格投資

者參與併購重組。

另據《財新》引述消息報道，錦州銀行正加快推進市場化改革重組，準備引入工銀金融資產

投資公司（工銀投資）、信達投資公司、中國長城資產管理股份公司（長城資產）三家戰略投資

者，現已基本達成意向。報道指，錦州銀行引入戰投，不影響其債權債務情況，對原債務人和客

戶都不會造成任何影響，不存在接管、債務打折等情況。

錦州銀行昨晚發公告指，董事會注意到該行部分股東正與一些有意願向該行進行戰略投資的

機構溝通。在地方政府和監管部門的支持及指導下，該等溝通正在進行。暫時相關方並未達成具

有法律約束力的協議。錦州銀行自今年４月１日起停牌至今。

而流動性方面，財政部和人民銀行今日首次開展２個月期的國庫現金定期存款操作，金額為

１０００億元（人民幣．下同）。包括周二（２３日）開展的ＭＬＦ及ＴＭＬＦ，全口徑計，本

周淨回籠４１４３億元，創逾五個月單周淨回籠新高。

交易員稱，此前錦州銀行事件雖一度引發關注，但目前看來暫時問題不大，如果沒有其他新

的不利因素，應無需太擔憂月底前流動性壓力。

內銀股今日普遍偏軟，甘肅銀行（０２１３９）挫２﹒６％，鄭州銀行（０６１９６）跌

１﹒７％，招行（０３９６８）跌１﹒３％；工行（０１３９８）及交行（０３３２８）雙雙跌

０﹒９％；而農行（０１２８８）及中行（０３９８８）亦齊軟０﹒６％。



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