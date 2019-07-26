【科創板】開板第五日平穩低開，天准科技挫半成，安集科技跌４％

《經濟通通訊社２６日專訊》今日是科創板開板第五日，根據交易規則，首批上市的科創板

股票今日是最後一日不設升跌幅限制，下個交易日起便設２０％升跌幅限制。今日科創板股票全

面回穩，惟普遍低開。其中天准科技（滬：６８８００３）挫４﹒６％，安集科技

（滬：６８８０１９）跌４﹒１％，福光股份（滬：６８８０１０）跌３﹒９％，樂鑫科技

（滬：６８８０１８）跌３﹒４％，沃爾德（滬：６８８０２８）跌３﹒８％，不過嘉元科技（

滬：６８８３８８）則升６﹒１％，交控科技（滬：６８８０１５）升４﹒６％。（ｅｙ）

