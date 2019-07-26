《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》全國推進健康中國行動電視電話會議２５
日在京召開。國務院總理李克強作批示指出：實施健康中國行動，提升全民健康素質，功在日常
，利國利民。進一步落實大衛生、大健康理念和預防為主方針，加強政策統籌和部門協同，推動
健康中國行動不斷取得新成效。要大力倡導每個人是自己健康第一責任人，廣泛普及健康知識，
鼓勵個人、家庭積極參與健康行動，促進「以治病為中心」向「以人民健康為中心」轉變，有效
提升健康素養，在全社會加快形成更健康的生活方式。
26/07/2019 08:57
【駐京專電】李克強：實施健康中國行動，提升全民健康素質
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》全國推進健康中國行動電視電話會議２５
日在京召開。國務院總理李克強作批示指出：實施健康中國行動，提升全民健康素質，功在日常
，利國利民。進一步落實大衛生、大健康理念和預防為主方針，加強政策統籌和部門協同，推動
健康中國行動不斷取得新成效。要大力倡導每個人是自己健康第一責任人，廣泛普及健康知識，
鼓勵個人、家庭積極參與健康行動，促進「以治病為中心」向「以人民健康為中心」轉變，有效
提升健康素養，在全社會加快形成更健康的生活方式。
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