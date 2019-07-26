【駐京專電】中證監：堅決防範和化解金融資產類交易場所風險

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》清理整頓各類交易場所部際聯席會議第四

次會議在北京召開，中證監主席易會滿主持。

會議指出，交易場所數量過多過濫，金融資產類、郵幣卡類、大宗商品類等類別交易場所仍

有一些遺留問題和風險亟待解決，地方交易場所長效監管機制還不夠健全完善，風險爆發和違規

活動死灰復燃的可能性依然存在。

會議要求在防範化解重大風險和突出問題上出實招硬招，穩妥解決交易場所遺留問題和風險

。要堅決防範和化解金融資產類交易場所風險。要平穩處置郵幣卡類交易場所風險，壓實交易場

所責任，切實保護投資者利益。要妥善解決大宗商品類交易場所問題，依法穩妥處理信訪投訴，

進一步健全完善退出機制，風險處置完畢的「僵屍交易場所」要限期撤銷或轉型。要堅持穩中求

進，講究方式方法，把握好節奏和力度，切實防範處置風險的風險。



＊切實減少交易場所數量＊



會議提出，要建立健全交易場所長效監管機制，嚴防違法違規活動死灰復燃。要完善制度機

制，尚未制訂交易場所指導意見的部門和出台交易場所監管辦法的地區要抓緊完成相關工作，已

制訂出台制度規則的部門或地區要根據實際情況和工作需要及時修改完善。要切實減少交易場所

數量，合法合規但業務範圍重疊的交易場所要按類別有序整合，未按要求完成清理整頓各類交易

場所工作任務的地區，原則上不得批設新的交易場所。要落實監管責任，加強日常監管，用好科

技監管手段，掌握交易場所的動態情況，提高風險監測和問題處置能力，促進存續的交易場所合

法合規經營。要培育行業健康生態，及時查處違法違規行為。

會議認為，各地政府積極推進，清理整頓工作取得明顯成效。一度泛濫的藝術品份額化、貴

金屬、石油、郵幣卡等違規交易基本停止，分散式櫃台交易、現貨連續（延期）交易、融資融貨

交易、現貨發售交易、「微盤」交易等違規模式得到整治，天津、雲南交易場所的歷史遺留問題

得到有效解決，交易場所亂象得到有力遏制，交易場所風險得到逐步化解。

