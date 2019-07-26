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26/07/2019 09:04

【駐京專電】陳吉寧：歡迎港鐵公司參與北京新建軌道線路投資

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》北京市市長陳吉寧會見港鐵
（０００６６）行政總裁金澤培時表示，歡迎港鐵公司積極參與北京新建軌道線路的投資、建設
和運營，在建管模式、旅客服務、人才培訓等方面加強雙方合作。
　　當前，北京市軌道交通正處在快速建設發展時期，雙方合作潛力巨大。希望港鐵公司繼續參
與投資、建設和運營北京軌道交通項目，並在交通引領發展模式、交通站點設計、提升運營服務
質量、優化地鐵網絡結構等方面分享先進經驗，與北京市進一步拓展和深化合作。

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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