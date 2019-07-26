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26/07/2019 09:04

【駐京專電】吉祥航空進駐大興國際機場

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》吉祥航空（滬：６０３８８５）與北京大
興國際機場簽署航空公司入場運營協議，吉祥航空正式進駐北京大興國際機場，成為首家簽署大
興機場入場運營協議的民營航空公司。
　　吉祥航空計劃於２０１９年１０月２７日全面由北京首都國際機場轉場至北京大興機場運行
，並有望於大興機場投放其旗艦機型波音７８７寬體客機運行京滬線等國內主要商務幹線。此外
，吉祥航空也將積極申請更多北京始發國際航線，以實際行動助力北京大興國際機場發展。
　　大興國際機場將於９月３０日前投運。

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