【駐京專電】吉祥航空進駐大興國際機場

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》吉祥航空（滬：６０３８８５）與北京大

興國際機場簽署航空公司入場運營協議，吉祥航空正式進駐北京大興國際機場，成為首家簽署大

興機場入場運營協議的民營航空公司。

吉祥航空計劃於２０１９年１０月２７日全面由北京首都國際機場轉場至北京大興機場運行

，並有望於大興機場投放其旗艦機型波音７８７寬體客機運行京滬線等國內主要商務幹線。此外

，吉祥航空也將積極申請更多北京始發國際航線，以實際行動助力北京大興國際機場發展。

大興國際機場將於９月３０日前投運。

