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即市新聞

26/07/2019 13:00

《神州縱橫－凌昆》中國經濟前景不容樂觀

　　《神州縱橫》中國上半年經濟數據一如筆者預期顯示情況差劣，前景更不容樂觀，當局亦要
承認經濟正面對新的下行壓力。最令人擔心者是當局並無應對的新思維及新策略，故難以擺脫困
局。
　
＊經濟仍在軟著陸中＊
　
　　ＧＤＰ一季度增６﹒４％二季度增６﹒２％，上半年平均為６﹒３％，清楚顯示經濟並未企
穩而繼續軟著陸，何時見底仍難預料。主要原因是工業增長明顯放緩，首季增６﹒５％次季低於
６％，上半年平均只得６﹒０％。需求方面的三頭馬車，外貿中出口上半年增６﹒１％而進口增
１﹒４％，順差擴大近４２％。外需雖弱但內需更弱，令入口放緩多於出口，故外貿從整體看對
ＧＤＰ反有推高作用。內需方面上半年零售額增８﹒４％比較穩定，但投資增５﹒８％則太低，
而一季度增６﹒８％顯示次季增幅大降。由上述可見中國經濟的最主要問題是內需中投資不足。
投資結構亦不理想，基建增４﹒１％偏低，房地產開發增１０﹒９％偏高，唯一表現較佳者是高
技術製造及服務業投資增逾一成。
　　展望今後，中國經濟將面臨新一輪的內外下行壓力。外來的包括中美貿易戰影響進一步浮現
，歐美等主要經濟體增長放緩復甦期走向終結，和多種因素可能觸發環球金融震盪。尤其值得注
意者是特朗普正施壓聯儲局放寬貨幣政策以壓美元，有可能為全球性貨幣戰掀開序幕。中國內部
的下行壓力包括累積放緩令信心流失，汽車市場進入調整期，在投資持續走弱下消費難興，和減
稅帶來的刺激只屬一次性等。
　
＊須有重大投資計劃＊
　
　　但中國經濟的最根本問題並非來自經濟本身，而是經濟及宏調政策的失效。當局早已不斷加
大貨幣及財政放寬力度，卻仍難阻軟著陸勢頭，現再加上新下行壓力，試問經濟表現又怎能改善
？關鍵是當局的形勢判斷及政策出現了幾個重大偏差，且擇錯固執至今不改。這包括：（一）忽
略需求不足的主要問題，而只顧供給側改革。（二）未針對投資不足對症下藥進行治理，反而捨
本逐末推消費。（三）宏調政策取向不當：未放手讓人民幣貶值，曾過度放寬信貸而不顧槓桿率
已偏高的危險，財政開支採撒胡椒的低效做法，浪費資金以萬億元計。（四）又過飾非不承認表
現差勁，以「穩中有進」來掩蓋真相。以上各種若再繼續下去，須防引發經濟震盪。
　　唯今之計必須集中財力辦大事，收回減稅減費等虛耗性開支，推出１０萬億元的導向投資計
劃，分二至三年投入經濟中。這樣一是為重振信心二是為加快經濟優化、水平提升及補短板。投
向應相對集中於西部基建及資源開發，建設循環經濟及強化環保投入，開展新農業和支持創科及
新興產業等。中央財政可出資二至三成，其餘由社會資金籌集。《資深評論員　凌昆》

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