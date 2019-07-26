【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升１０點子，報６﹒８７４０

《經濟通通訊社２６日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒８７９６，較上個交易日貶

５９點子。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開１０點子，報６﹒８７４０，上個交易日即期

匯率收盤報６﹒８７５０。

市場分析指，由於市場押注歐洲央行可能偏「鴿派」，加上市場對美聯儲７月降息５０個基

點的預期下降，美元指數整體偏強，這可能會限制人民幣反彈空間；但人民幣抗跌性突出，出現

大幅貶值的可能性較小。（ｃａ）

