《經濟通通訊社２６日專訊》人民銀行公布，今日開展中央國庫現金管理商業銀行定期存款
操作１０００億元（人民幣．下同），與逆回購到期等因素對沖後，銀行體系流動性總量處於合
理充裕水平。今日不開展逆回購操作，連續第四日停逆回購。
公開市場今日有１０００億元逆回購到期，即今日回籠１０００億元。
包括周二（２３日）開展的ＭＬＦ及ＴＭＬＦ，全口徑計，本周淨回籠４１４３億元，創逾
五個月單周淨回籠新高。而上周則淨投放４７１５億元。（ａｃ）
26/07/2019 09:25
【人行收水】人行本周淨回籠４１４３億元，創逾五個月高
《經濟通通訊社２６日專訊》人民銀行公布，今日開展中央國庫現金管理商業銀行定期存款
操作１０００億元（人民幣．下同），與逆回購到期等因素對沖後，銀行體系流動性總量處於合
理充裕水平。今日不開展逆回購操作，連續第四日停逆回購。
公開市場今日有１０００億元逆回購到期，即今日回籠１０００億元。
包括周二（２３日）開展的ＭＬＦ及ＴＭＬＦ，全口徑計，本周淨回籠４１４３億元，創逾
五個月單周淨回籠新高。而上周則淨投放４７１５億元。（ａｃ）
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