【貿易開戰】陶然筆記：美國仍漫天要價，雙方仍存分歧短期難和解

《經濟通通訊社２６日專訊》美國財政部長努欽與貿易代表萊特希澤將於７月３０日在上海

﹐與中國國務院副總理劉鶴舉行會談，是中美貿易談判破裂後首次啟動會談。

不過具內地官方背景的微信公眾號「陶然筆記」發文稱，國內外樂見中美重啟磋商，但不看

好雙方能很快達成協議，因雙方離達成協議還存在不少分歧。文章指出，從美方的各種聲明表態

顯示，美國仍在兜售５月初的「漫天要價」，文章呼籲美方不要總想著拿３０００億美元商品的

加徵關稅說事，中國不怕這個，也不吃這一套。（ｅｙ）

