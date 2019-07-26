《經濟通通訊社２６日專訊》美國財政部長努欽與貿易代表萊特希澤將於７月３０日在上海
﹐與中國國務院副總理劉鶴舉行會談，是中美貿易談判破裂後首次啟動會談。
不過具內地官方背景的微信公眾號「陶然筆記」發文稱，國內外樂見中美重啟磋商，但不看
好雙方能很快達成協議，因雙方離達成協議還存在不少分歧。文章指出，從美方的各種聲明表態
顯示，美國仍在兜售５月初的「漫天要價」，文章呼籲美方不要總想著拿３０００億美元商品的
加徵關稅說事，中國不怕這個，也不吃這一套。（ｅｙ）
26/07/2019 14:23
【貿易開戰】陶然筆記：美國仍漫天要價，雙方仍存分歧短期難和解
《經濟通通訊社２６日專訊》美國財政部長努欽與貿易代表萊特希澤將於７月３０日在上海
﹐與中國國務院副總理劉鶴舉行會談，是中美貿易談判破裂後首次啟動會談。
不過具內地官方背景的微信公眾號「陶然筆記」發文稱，國內外樂見中美重啟磋商，但不看
好雙方能很快達成協議，因雙方離達成協議還存在不少分歧。文章指出，從美方的各種聲明表態
顯示，美國仍在兜售５月初的「漫天要價」，文章呼籲美方不要總想著拿３０００億美元商品的
加徵關稅說事，中國不怕這個，也不吃這一套。（ｅｙ）
|FOCUS26/07/2019
【FOCUS】時隔兩月中美下周再會 「大鱷」看淡籲買長期資產
|生財有道26/07/2019
【外匯攻略】東京奧運倒數364日 遊日兌YEN恐「愈遲愈貴」
|生財有道26/07/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：港股企穩百天線始轉勢
|專訪26/07/2019
專訪張堅庭 年過60自導自演 做YouTuber
|國際動態26/07/2019
內閣大換血 約翰遜組「最右傾政府」
|生財有道25/07/2019
【金管局易帥】余偉文將接替陳德霖 10月出任金管局總裁
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰