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即市新聞

26/07/2019 14:23

【貿易開戰】陶然筆記：美國仍漫天要價，雙方仍存分歧短期難和解

　　《經濟通通訊社２６日專訊》美國財政部長努欽與貿易代表萊特希澤將於７月３０日在上海
﹐與中國國務院副總理劉鶴舉行會談，是中美貿易談判破裂後首次啟動會談。
　　不過具內地官方背景的微信公眾號「陶然筆記」發文稱，國內外樂見中美重啟磋商，但不看
好雙方能很快達成協議，因雙方離達成協議還存在不少分歧。文章指出，從美方的各種聲明表態
顯示，美國仍在兜售５月初的「漫天要價」，文章呼籲美方不要總想著拿３０００億美元商品的
加徵關稅說事，中國不怕這個，也不吃這一套。（ｅｙ）

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