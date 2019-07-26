【華為動向】榮耀透露「智慧屏」將於８月１０日正式發布

《經濟通通訊社２６日專訊》榮耀總裁趙明在２０１９年ＧＭＩＣ全球移動互聯網大會上公

布了榮耀智慧屏的信息。榮耀智慧屏將搭載鴻鵠８１８智慧芯片和升降式ＡＩ攝像頭，並且在７

月２６日起開始接受預約。趙明其後在微博透露，榮耀智慧屏將於８月１０日正式發布。

據介紹，這是鴻鵠芯片首次亮相，作為海思最新推出的旗艦芯片，鴻鵠不單單會應用在榮耀

智慧屏上，也將為更多的智慧電視提供芯片支持。（ｃａ）

