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26/07/2019 15:17

【華為動向】榮耀透露「智慧屏」將於８月１０日正式發布

　　《經濟通通訊社２６日專訊》榮耀總裁趙明在２０１９年ＧＭＩＣ全球移動互聯網大會上公
布了榮耀智慧屏的信息。榮耀智慧屏將搭載鴻鵠８１８智慧芯片和升降式ＡＩ攝像頭，並且在７
月２６日起開始接受預約。趙明其後在微博透露，榮耀智慧屏將於８月１０日正式發布。
　　據介紹，這是鴻鵠芯片首次亮相，作為海思最新推出的旗艦芯片，鴻鵠不單單會應用在榮耀
智慧屏上，也將為更多的智慧電視提供芯片支持。（ｃａ）

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