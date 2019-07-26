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即市新聞

26/07/2019 15:49

【科創板】開板一周運行漸穩，成交收縮，安集累升３﹒５倍拔頭籌

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕、記者李菲２６日報道》科創板啓動第一周，首批２５隻個
股經歷了首日的急漲，第二日的回調，到之後的區間波動多個階段，每隻股票都在不限漲跌的多
空博弈中尋求自己的市場價格。值得關注的是，根據交易所數據，本周內散戶成為購買主力，而
包括基金公司和保險公司在內的機構投資者則是主要賣家。從下周一（２９日）起，科創板股份
將面臨每日２０％漲跌幅限制，多家券商認為，未來一段時間，個股持續分化與估值回歸將成為
主旋律。
　　以今日表現看，科創板表現疲軟但震盪不大，２５隻科創板股票中，僅２家上漲，航天宏圖
（滬：６８８０６６）以漲幅４﹒２６％表現最佳。與此同時，跌幅最大的福光股份
（滬：６８８０１０）也僅跌１４﹒４５％，震幅已較周初顯著收窄。今日科創板成交額不足
２００億元（人民幣．下同），亦較周一開板時的４５８億元削減逾五成。
　　而以全周表現看，據內媒統計，２５家公司平均漲幅約１４０％，以最新收盤股價計算，
２５家公司平均市盈率約１２０倍。換手率方面，５個交易日平均換手率分別約為７７％、
３６％、３８％、４６％、３１％。
　　其中，集資額最大、兼且具有「科創板＋Ｈ股」概念的中國通號（滬：６８８００９）連日
受到資金追捧，全周累計成交額逾２３２億元，佔科創板整體成交額１４２８億元的１６％，今
日則繼續以２３﹒５億元成交額位列榜首，收報１０﹒０１元，較發行價５﹒８５元升逾７成。
而首日收市問鼎漲幅榜榜首的安集科技（滬：６８８０１９）收報１７６﹒２５元，全周累計升
幅近３﹒５倍，毫無懸念拔得頭籌。

＊融券交易重啟惟諸多限制，個人投資者難參與＊

　　在科創板交易中，融券機制的放開無疑是一大亮點。截至７月２４日，科創板股票融資融券
餘額合計達到２７﹒８億元，較７月２３日提高１６﹒５６％，其中融資餘額１６﹒４２億元，
融券餘額為１１﹒３９億元，融券餘額佔兩融餘額的比重超過了４０％。在Ａ股中一度受到限制
的融券交易正在科創板漸漸恢復活力。
　　但這也僅僅是融券交易的小幅度放開，遠遠未到全面放開的程度。目前個人投資者想要進行
融券仍然比較困難，大部分券商只對私募等專業投資者提供融券服務。個人要開通科創板融券，
除須提前預約申請外，也有一些門檻要求，例如資金實力、交易能力、是否有過融券交易經驗等
，且對個人客戶投放的券源有一定規模限制。
　　對此，業內人士表示，科創板放開兩融，有利於充分博弈，改變以往單邊市的情況，令市場
化定價更加有效。部分券商在科創板首５個交易日不開通兩融基於審慎考慮，五日後有漲跌幅限
制再開通兩融是比較穩妥的處理辦法。
　　相比融券交易，科創板融資交易的投資者覆蓋面更廣。但相比於Ａ股其他板塊，券商對於科
創板兩融交易的保證金比例、持股集中度等指標都有更高要求，這也在很大程度上亦壓制了科創
板融資的預期收益率。　

＊持續分化與估值回歸是未來主旋律＊

　　對於後市，廣證恆生分析師趙巧敏認為，首批企業上市初期的漲跌已快速反映投資者預期，
未來新股將在一段時間內趨於平穩，長期看科創板企業的投資回報將取決於企業的成長性以及估
值定價。同時，科創板首批企業上市首日的高漲幅或將產生賺錢效應，進一步提高投資者參與網
上、網下打新的積極性。
　　東興證券策略研究預計，科創板後續走勢會更溫和，個股走勢則會快速分化，預計從情緒推
動到價值回歸的窗口期可能在３個月左右。有外資機構分析師指出，如果內地監管對科創板的價
格震盪泰然處之，這對中國股市的長期自由化來說將是好兆頭，反之，若監管急於出手遏制市況
震盪，則表明中國股市仍在「家長式」管理陰霾之下。
　　此外，有機構人士指，科創板的啓動對Ａ股市場情緒將有帶動作用。科創板的平穩運行，有
利於Ａ股電子、通信、高端製造等板塊的估值提升。眼下消費龍頭估值提升空間有限，科技品種
有望接棒大消費，成為三季度市場主線。

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