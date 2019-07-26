  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/07/2019 16:43

【華為風波】聯邦快遞：美方指令不清致誤運，會繼續配合中國調查

　　《經濟通通訊社２６日專訊》內地有關部門就聯邦快遞（ＦｅｄＥｘ）未按名、址投遞包裹
一案進行調查，發現聯邦快遞所聲稱將華為公司的包裹轉寄美國屬「誤操作」的說法與事實不符

　　聯邦快遞發布聲明稱，在中國拒絕接受公司道歉後，公司已經並仍將繼續配合中國政府的相
關調查，公司強調致力完全遵守所有適用的法律和法規。聯邦快遞早前對美國商務部提起訴訟，
強調公司試圖遵守美國商務部工業與安全局的指令，但由於相關指令「不清晰」，結果發生了誤
運事件，公司為了防止將來發生類似事件，所以決定提訟。（ｅｙ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
中國故事26/07/2019
【科創板】開板一周運行漸穩 成交收縮 安集累升3.5倍拔頭籌
生財有道26/07/2019
【嚟緊炒D乜】冠捷科技恢復盈利動力 博中期業績公布後炒上3元
FOCUS26/07/2019
【FOCUS】時隔兩月中美下周再會 「大鱷」看淡籲買長期資產
生財有道26/07/2019
【外匯攻略】東京奧運倒數364日 遊日兌YEN恐「愈遲愈貴」
生財有道26/07/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：港股企穩百天線始轉勢
專訪26/07/2019
專訪張堅庭 年過60自導自演 做YouTuber
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金