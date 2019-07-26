《經濟通通訊社２６日專訊》內地有關部門就聯邦快遞（ＦｅｄＥｘ）未按名、址投遞包裹
一案進行調查，發現聯邦快遞所聲稱將華為公司的包裹轉寄美國屬「誤操作」的說法與事實不符
。
聯邦快遞發布聲明稱，在中國拒絕接受公司道歉後，公司已經並仍將繼續配合中國政府的相
關調查，公司強調致力完全遵守所有適用的法律和法規。聯邦快遞早前對美國商務部提起訴訟，
強調公司試圖遵守美國商務部工業與安全局的指令，但由於相關指令「不清晰」，結果發生了誤
運事件，公司為了防止將來發生類似事件，所以決定提訟。（ｅｙ）
26/07/2019 16:43
【華為風波】聯邦快遞：美方指令不清致誤運，會繼續配合中國調查
《經濟通通訊社２６日專訊》內地有關部門就聯邦快遞（ＦｅｄＥｘ）未按名、址投遞包裹
一案進行調查，發現聯邦快遞所聲稱將華為公司的包裹轉寄美國屬「誤操作」的說法與事實不符
。
聯邦快遞發布聲明稱，在中國拒絕接受公司道歉後，公司已經並仍將繼續配合中國政府的相
關調查，公司強調致力完全遵守所有適用的法律和法規。聯邦快遞早前對美國商務部提起訴訟，
強調公司試圖遵守美國商務部工業與安全局的指令，但由於相關指令「不清晰」，結果發生了誤
運事件，公司為了防止將來發生類似事件，所以決定提訟。（ｅｙ）
|中國故事26/07/2019
【科創板】開板一周運行漸穩 成交收縮 安集累升3.5倍拔頭籌
|生財有道26/07/2019
【嚟緊炒D乜】冠捷科技恢復盈利動力 博中期業績公布後炒上3元
|FOCUS26/07/2019
【FOCUS】時隔兩月中美下周再會 「大鱷」看淡籲買長期資產
|生財有道26/07/2019
【外匯攻略】東京奧運倒數364日 遊日兌YEN恐「愈遲愈貴」
|生財有道26/07/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：港股企穩百天線始轉勢
|專訪26/07/2019
專訪張堅庭 年過60自導自演 做YouTuber
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰