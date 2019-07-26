【華為風波】聯邦快遞：美方指令不清致誤運，會繼續配合中國調查

《經濟通通訊社２６日專訊》內地有關部門就聯邦快遞（ＦｅｄＥｘ）未按名、址投遞包裹

一案進行調查，發現聯邦快遞所聲稱將華為公司的包裹轉寄美國屬「誤操作」的說法與事實不符

。

聯邦快遞發布聲明稱，在中國拒絕接受公司道歉後，公司已經並仍將繼續配合中國政府的相

關調查，公司強調致力完全遵守所有適用的法律和法規。聯邦快遞早前對美國商務部提起訴訟，

強調公司試圖遵守美國商務部工業與安全局的指令，但由於相關指令「不清晰」，結果發生了誤

運事件，公司為了防止將來發生類似事件，所以決定提訟。（ｅｙ）

