【ＦＯＣＵＳ】時隔兩月中美下周再會，「大鱷」看淡籲買長期資產

【ＦＯＣＵＳ】中國商務部確認，中美將於下周二（３０日）起在上海開展為期兩日的經貿

高級別磋商，顯示雙方早前就「採購美農產品」和「適時放生華為」兩大前設的電話溝通暫傾定

數。

不過，諸多跡象顯示今次第１２輪談判大概率仍難冀望大突破，包括被視為強硬派的商務部

長鍾山地位提升、《人民日報》周五（２６日）再發表措詞強硬的「沒有可以對中國人民頤指氣

使的教師爺」評論；而一直唱空港元的「大鱷」Ｋｙｌｅ Ｂａｓｓ最新稱，不認為中美可達成

協議，因北京「不想屈服於任何可衡量或可執行的東西」，並建議值此時局應「購買長期資產

」。



＊陣容、輿論齊硬，難冀望大突破＊



自習特６月２９日「大阪會」以來近一個月，中美團隊多次通電的玄機終於揭開：中方批准

部分中企對美採購玉米、棉花、高粱、豬肉並豁免懲罰性關稅；美方允諾未來幾周內迅速處理美

國科技企業提出的對華為出售不涉國家安全的產品豁免申請。

恢復面談的前設暫「傾掂數」，但重頭戲要下周才上演，圍繞知識產權保護、強制技術轉移

、非關稅壁壘、農業服務業進口、貿易逆差、協議執行機制等能否取得大突破？仍難樂觀。

理據之一是，最近兩度出現於中美電話會議的商務部部長鍾山，料下周走向前台，與鶴叔一

起以２對２的陣容「迎戰」萊特希澤和努欽。鍾山因曾聲稱「應對經貿摩擦要發揚鬥爭精神」，

而被視作強硬派；又以專注細節和實質性內容著稱，料和律師出身的萊特希澤棋逢對手。

理據之二是，《人民日報》今日發表措詞強硬的「沒有可以對中國人民頤指氣使的教師爺」

評論，直接警告美國「一小撮所謂對華鷹派人士」，稱他們挑動中美對抗是危險歧途。



＊北京被指拒屈服任何可執行東西＊



加上雙方談判團隊自５月８日第１１輪談判至今已時隔逾兩月，要在短短兩日內重拾談判動

力取得大突破，可謂困難重重。

一直唱空港元的「大鱷」、對沖基金海曼資本管理創始人Ｋｙｌｅ Ｂａｓｓ最新指

，不認為中美可達成協議，因北京「不想屈服於任何可衡量或可執行的東西（ｓｕｂｍｉｔ

ｔｈｅｍｓｅｌｖｅｓ ｔｏ ａｎｙｔｈｉｎｇ ｍｅａｓｕｒａｂｌｅ ｏｒ

ｅｎｆｏｒｃｅａｂｌｅ）」，而自中國２００１年加入世貿組織，其從未履行任何曾簽署的承

諾。他並建議值此時局，投資最好的方法是買入長期資產，如長債和房地產。

Ｂａｓｓ唱空港元至今未建其功，但買入長期資產的建議或值得借鑒。數據顯示，今年至今

，期限７－１０年的新興市場債券的回報率錄６﹒７％，大幅跑贏０－１年的３﹒５％回報率。

同時，ＳＰＤＲ、Ｖａｎｇｕａｒｄ、ｉＳｈａｒｅ三大美國房地產ＥＴＦ漲幅齊約兩成。港股

市場上一眾房地產投資信託基金期間表現亦不俗，不妨繼續留意。（經濟通通訊社 俞瑾）

