《經濟通通訊社２６日專訊》華油能源（０１２５１）料截至６月３０日止中期純利為去年
同期純利１９６８萬元人民幣的３倍以上，換言之上升逾２倍。
該集團指純利增長主因要得益於市場對油服行業服務需求增加、訂單增加及經營效率提升。
該集團預期於８月底前公布業績。（ｗｈ）
26/07/2019 07:53
【企業盈喜】華油（０１２５１）料中期純利升逾２倍
《經濟通通訊社２６日專訊》華油能源（０１２５１）料截至６月３０日止中期純利為去年
同期純利１９６８萬元人民幣的３倍以上，換言之上升逾２倍。
該集團指純利增長主因要得益於市場對油服行業服務需求增加、訂單增加及經營效率提升。
該集團預期於８月底前公布業績。（ｗｈ）
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