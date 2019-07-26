《經濟通通訊社２６日專訊》泛亞環境（０６１２８）預期截至６月３０日止中期淨虧損不
少於２６００萬元，去年同期則錄純利２０９萬元。
該集團指虧損主因景觀設計業務收入略微下降及餐飲業務收入大幅下降，導致總收入整體下
降超過１０％。該集團於上半年繼續撇減蘇州工業園區文律閣酒店管理投資。
此外，有關持續收購思高環球令該集團產生相對較高的行政開支及財務成本，預期有關收購
於下半年完成。（ｗｈ）
26/07/2019 07:53
【企業盈警】泛亞環境（６１２８）料中期盈轉虧最少２６００萬元
《經濟通通訊社２６日專訊》泛亞環境（０６１２８）預期截至６月３０日止中期淨虧損不
少於２６００萬元，去年同期則錄純利２０９萬元。
該集團指虧損主因景觀設計業務收入略微下降及餐飲業務收入大幅下降，導致總收入整體下
降超過１０％。該集團於上半年繼續撇減蘇州工業園區文律閣酒店管理投資。
此外，有關持續收購思高環球令該集團產生相對較高的行政開支及財務成本，預期有關收購
於下半年完成。（ｗｈ）
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