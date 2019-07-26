《經濟通通訊社２６日專訊》天瑞水泥（０１２５２）預期截至６月３０日止中期純利較去
年同期純利５﹒５億元人民幣大幅增長。
該集團指純利增長主因水泥產品銷量及平均售價上升所致。（ｗｈ）
26/07/2019 07:53
【企業盈喜】天瑞水泥（０１２５２）料中期純利大增
《經濟通通訊社２６日專訊》天瑞水泥（０１２５２）預期截至６月３０日止中期純利較去
年同期純利５﹒５億元人民幣大幅增長。
該集團指純利增長主因水泥產品銷量及平均售價上升所致。（ｗｈ）
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