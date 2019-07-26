【企業盈警】威華達（００６２２）料中期虧損收窄

《經濟通通訊社２６日專訊》威華達（００６２２）料截至６月３０日中期虧損較去年同期

虧損約２﹒２５億元減少１２﹒１６％至約１﹒９８億元。

該集團指虧損減少主因按公平值列帳及列入損益表金融資產由去年同期已變現虧損約

２﹒８５億元扭轉為於期內錄已變現收益約１﹒０４億元。不過，該集團指未變現虧損由去年同

期的１３０萬元增加至期內的２﹒４３億元外，其他收入由去年同期的４０９０萬元減少至期內

的１９６０萬元所抵銷。

此外，該集團於期內錄得其他虧損４８９０萬元，去年同期則錄得其他收益５９８０萬元。

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