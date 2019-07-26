  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/07/2019 07:52

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１５﹒９億，買騰訊太保平保沽鐵塔招行

　　《經濟通通訊社２６日專訊》恆指周四（２５日）早段延續上日（２４日）升勢，高開５１
點，惟之後一度輕微倒跌７點，低見２８５１７，午後曾發力升１０４點，高見２８６２８點，
但上升動力不足，隨後大部分時間均窄幅波動，最終全日升７０點或０﹒２５％，報２８５９４
點，收復十天（約２８５４２）及廿天線（約２８５４８）。
　　按額度計算，北水周四淨流入１５﹒９３億元人民幣，較周三的２０﹒３４億元人民幣，減
少４﹒４１億元人民幣或２１﹒７％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股（００７００）、
中國太保（０２６０１）及中國平安（０２３１８）；淨賣出最多的依次是中國鐵塔
（００７８８）、招商銀行（０３９６８）和舜宇光（０２３８２）。主板成交６８０﹒５９億
元，較昨日減少１％，其中港股通成交７１﹒３９億元，佔總成交１０﹒４９％。
　
＊北水再追騰訊＊
　
　　匯證唱好騰訊，料其手遊盈利增長強，騰訊周四最高曾見３７３﹒２元，續創逾兩個月新高
，收市升１﹒８６％，報３７２﹒４元，約４﹒４２億北水淨買入騰訊。廣東銀保監研究降低港
澳保險機構准入門檻，消息刺激北水買入內險，２﹒３４億北水買入太保，股價升２﹒１３％，
另有約１﹒８７億北水買入平保。
　　威靈頓管理公司增持中國鐵塔１１６８萬股，但中國鐵塔仍遭１﹒２２億北水沽出，股價升
０﹒９６％。招行預期今年上半年純利約５０６﹒１２億人民幣，按年升１３﹒０８％，帶動股
價全日漲３﹒５４％，約６２５６萬北水趁機獲利回吐。（ｂｎ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
專訪26/07/2019
專訪張堅庭 年過60自導自演 做YouTuber
國際動態26/07/2019
內閣大換血 約翰遜組「最右傾政府」
生財有道25/07/2019
【金管局易帥】余偉文將接替陳德霖 10月出任金管局總裁
中國故事25/07/2019
5G商用時代揭幕 滬電股份有板有眼
剖析天下25/07/2019
從製造砂紙變世界巨企 3M創新聞名 惟前景未明
生財有道25/07/2019
行業將迎向上周期　華潤水泥財息兼收
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金