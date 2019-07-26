《日入而息》本港上季施工量兩年低，港交所採新例遏借殼上市活動

《今天重點》﹡港交易所將修訂借殼上市活動規定，１０月１日生效；證監會指可按法定權

力反對借殼上市申請或要求涉殼股活動股份停牌

﹡滬深港交易所就科創板Ａ＋Ｈ股納入滬深港通安排達共識

﹡運房局表示上季施工量兩年低，潛在供應維持９﹒３萬伙；利嘉閣表示施工

量大跌恐現供應斷層，土地開發不可緩；美聯料未來３至４年私樓新供應易

跌難升，短期見頂

﹡中原ＣＣＬ按周升０﹒２６％，四大整體指數齊升



《即日市況》﹡減息預期略降溫，港股收跌１９６點報２８３９７，失十天廿天線



《深滬股市》﹡滬指倒升０﹒２４％，累計全周升０﹒７％中止兩連跌



《美元匯價》﹡接近１﹒１２時可做空歐元，近距離止損；歐元最新報１﹒１１３３╱

３７，日圓最新報１０８﹒６６╱６８



《公司資訊》﹡山東高速金融（００４１２）發三年期票據及永久證券，涉１４億美元

﹡工行（０１３９８）倫敦分行首次公開發行英鎊債券

﹡中國能源開發（００２２８）新疆氣田開發方案獲中石油集團批准

﹡中國華融（０２７９９）旗下華融湘江銀行常務副行長涉違紀違法受查

﹡平保壹帳通啟動美ＩＰＯ，傳已展開上市前推介

﹡福晟國際（００６２７）何文田晟林今天取消發售，因應市況再作安排

﹡長實（０１１１３）趙國雄稱不擔心政治環境惟憂貿戰影響，下月或推新盤

﹡俄鋁（００４８６）上季鋁銷量１０８萬噸按年增近兩成一

﹡報道指澳博（００８８０）上葡京延至明年底開幕

﹡渣打（０２８８８）上日倫交所回購１３７萬股，涉資９２１１萬

﹡微盟集團（０２０１３）折讓近１２％配股，另有股東減持

﹡實力（００５１９）售弘陽（０１９９６）０﹒５６％股權，涉４７１７萬

﹡璋利（０１６９３）斥５３６萬美元購馬來西亞土地公司股權

﹡融太集團（０１１７２）訂立３﹒２億循環貸款融資協議

﹡鷹君（０００４１）朗豪坊共享工作空間９月開幕，未來共享工作空間增至

逾６萬呎

﹡皇中國際（０１６８３）建議更改中文名稱為「曠逸國際」

﹡東方海外（００３１６）次季貨運量升４﹒６％，總收益升７﹒１％

﹡綠科科技（００１９５）第二季錫產量按季下跌２０％

﹡中信建投証券（０６０６６）上半年多賺近３８％至２３﹒３億人民幣

﹡數字王國（００５４７）配售所得２億元擬用作發展實境娛樂

﹡惠理集團（００８０６）執行董事兼行政總裁區景麟退任



《國企紅籌》﹡中航國際（００１６１）獲國資委批准售中航善達股權予招商蛇口

﹡京城機電（００１８７）增發Ａ股獲中證監受理審查

﹡金茂（００８１７）控股股東折讓０﹒６１％出售持股予平保及新保

﹡中廣核電力（０１８１６）Ａ股發行申請獲中證監審核通過

﹡中鐵建斥（０１１８６）３９﹒５億元人民幣中標智能產業園區基建項目

﹡北大資源（００６１８）附屬以近５﹒２億元購入成都地塊



《神州民企》﹡國際天食（０３６６６）主席及執董王慧敏辭任



《中國要聞》﹡上海農商銀行上半年多賺１１﹒３％至４２﹒８億元人民幣

﹡中核集團正式控股納米比亞羅辛鈾礦

﹡紅黃藍教育再爆信心危機，外籍教師涉猥褻女童被捕

﹡孫宇晨舉辦晚宴，邀請區塊鏈、數字貨幣行業人士參與

﹡國家大基金二期募資完成，規模約２０００億元人民幣

﹡銀聯國際成首個獲頒尼泊爾支付牌照的國際公司

﹡德銀表示業務收縮不影響中國市場，還將加大對華投入

﹡方星海稱中證監續支持證券期貨納入國民教育體系

﹡銀保監表示上半年原保費收入增１４％至逾２﹒５萬億元

﹡美國料今年中國豬肉產量減１１％，進口豬同比增六成

﹡人行首次招標２個月期國庫現金定存，利率３﹒３２％

﹡原中鐵建投資總經理王東明涉違紀違法接受查

﹡中信消費金融今日開業，中信系持股七成

﹡能源局表示上半年全國棄風電量和棄風率持續雙降

﹡華為首款５Ｇ手機售價６１９９元，８月１６日開售

﹡偉創力ＣＥＯ確認縮減與華為合作，仍將深耕中國市場

﹡華為任正非稱鴻蒙先用於手表、智能８Ｋ大屏、車聯網

﹡榮耀透露「智慧屏」將於８月１０日正式發布；榮耀總裁表示智能手機市場

規模今年上半年下滑近１５％

﹡美農業協會敦促美政府盡早結束中美貿易爭端

﹡報道指監管正醞釀遏制私募基金超額打新科創板的行為

﹡科創板開板一周運行漸穩，成交收縮，安集累升３﹒５倍拔頭籌

﹡人行本周淨回籠４１４３億元，創逾五個月高；金融控股公司對金融機構不

得虛假、循環注資

﹡北京海關表示北京與歐盟雙邊貿易同比增逾２５％

﹡北京將推出十大舉措推進金融業對外開放

﹡吉祥航空進駐大興國際機場

﹡商務部表示第二屆進博會１１月５日－１０日上海舉行

﹡陳吉寧稱歡迎港鐵公司參與北京新建軌道線路投資

﹡烤鴨名家全聚德半年少賺５９％，人流減營收跌１３％

﹡聯邦快遞表示美方指令不清致誤運，會繼續配合中國調查

﹡中證監對５宗案件作出行政處罰，涉第五季實業等；科創板開市第一周，市

場理性運行；中證監就證券經紀業務管理辦法公開徵意見；對有爭議財務信

披爭議盡快形成監管口徑；中證監公示首批６２９個證券期貨市場失信違法

主體

﹡外匯局表示６月外匯市場總計成交２﹒１８萬億美元

﹡長沙住房公積金最低繳存比例由８％降低至５％

﹡外交部表示全面客觀公正調查聯邦快遞，未知面臨的後果



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒５％，報１０８９１﹒９８點



《其他消息》﹡七警案兩被告上訴成功，５被告維持定罪但減刑

﹡律政司稱會研究七警案上訴之判詞後再決定是否上訴

﹡政府公布委任張綺媚為版權審裁處新成員

﹡運房局表示上季施工量兩年低，潛在供應維持９﹒３萬伙

﹡中環律政中心外發現可疑物品，下亞厘畢道全線封閉

﹡曾健超呼籲律政司繼續上訴，惟坦言不感樂觀

﹡楊家雄獲委任為高等法院原訟法庭法官，下周一生效

﹡西九管理局指是因水深壓力沖散不同質素的泥土導致地盤下陷

﹡中原表示元朗睇樓量回穩，錄至少３宗買賣；新屋現樓貨尾一萬個進入警戒

範圍；中原ＣＣＬ按周升０﹒２６％，四大整體指數齊升；社會運動持續，

本周末預約睇樓量按周跌１１％；十大屋苑周末預約睇樓量按周跌

１０﹒７％

﹡仲量聯行料下半年私樓落成量增，全年達２萬伙

﹡利嘉閣表示施工量大跌恐現供應斷層，土地開發不可緩

﹡美聯料未來３至４年私樓新供應易跌難升，短期見頂

﹡華僑銀行料８月流動性寬鬆，港匯或重返７﹒８３左右

﹡深股通額度全日流走３﹒５５億元；滬股通額度全日流走逾６億元，陸股通

淨賣出近１４億

﹡香港去年底資產及財管業務ＡＵＭ近２４萬億，淨流入７８３０億

﹡畢馬威表示虛擬銀行將改寫香港銀行業的競爭面貌；虛擬銀行助擴銀行服務

選擇，傳統銀行須推進科技



《移交逃犯》﹡自由黨５人去信林鄭促宣布撤回草案及成立調查委員會

﹡劉兆佳指中央不願出解放軍；設調查委員會需先有共識

﹡鍾國斌指林鄭如無力處理局面應離開，讓有能者處理

﹡過百名航空界人士在機場集會，促政府回應５大訴求

﹡促獨立調查聲日盛，張建宗稱先用現行機制，再想其他

﹡外交部表示駐港部隊是維護香港長期繁榮穩定的定海神針；外交部狠批港民

陣：勾結外部勢力，哪一個有好下場？

﹡警拘２８歲男子，涉圍中聯辦並擲蛋



《元朗黑夜》﹡４名元朗居民就周六遊行提交新申請，會更改遊行路線

﹡美國國務卿敦促中國在處理香港示威上做正確的事

﹡港鐵回應傳媒查詢稱１１時前月台未有暴力事件發生

﹡張建宗籲市民勿以身試法，如前往元朗應保持和平理性；張建宗稱政府願就

警方處理手法未達期望向市民道歉

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