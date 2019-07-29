《真知灼見－溫灼培》印度第二季黃金需求大增

《真知灼見》近期黃金價格有著較大變動，吸引了不少投資者關注。今天就給予大家一些最

新數字作參考。



根據著名黃金研究服務機構ＧＦＭＳ於今年第二季的數據顯示，印度於該季度在黃金首飾及

投資需求方面分別為１６８噸及４４噸，按季分別增長１６％及１０％。ＧＦＭＳ解釋，印度消

費者於第二季對黃金的需求增加，主要是該季金價開始呈現升勢，驅使當地用家及投資者相繼入

市所致。但隨著印度政府於７月５日宣布把黃金入口關稅由原先１０％增至１２﹒５％，料將會

削弱印度消費者於第三季度對黃金的購買力。反觀整體２０１９年上半年，印度對黃金首飾及投

資需求則分別為２８９噸及８２噸，並成為自２０１５年以來最龐大的半年度黃金需求數字。而

根據《路透社》提供的第二季每日收市價計算，第二季平均現貨金價為１３０８元（美元．下同

）。這數字並非高，與第一季平均金價１３０３元相比相差不遠。主要是金價於４月及５月普遍

處於１３００元以下，拖低了該季金價，金價次後才呈現顯著升勢；而ＧＦＭＳ的數字並不包含

工業用金及中央銀行對黃金需求等資料，所以未夠全面，但仍可以作參考。至於世界黃金協會（

ＷＧＣ）的全球黃金第二季供求數字則有待８月初才公開。



另外，據香港特別行政區統計署數字指，中國６月份透過香港輸入的淨黃金入口只有

１４﹒０４３噸，較５月份的２１﹒７３３噸大幅跌３５％。明顯，中國對黃金需求情況有別於

印度。至於整體市場於第二季對黃金的需求如何，建議還需觀察世界黃金協議的第二季報告才能

確定。



最後，據ＧＦＭＳ估計，２０１９年全年平均現貨金價為１３５０元，更不排除有機會最高

見１５００元。ＧＭＦＳ解釋，全球轉向寬鬆貨幣政策是其看好今年金價的主因。但如聯儲局於

本月底不減息，屆時便可能要重新對金價作衡量。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

